乌克兰人越来越积极地关注自己的家族历史：他们搜寻档案资料、绘制家谱并进行DNA检测。 引发这一现象的推动力之一是全面战争，这场战争迫使许多人重新审视自己的身份认同。

与此同时，档案的数字化以及技术的发展使得即使没有历史专业背景，也能进行家谱研究。在条件允许的情况下，人们甚至可以自行查明两百多年前祖先的名字。

UA.News深入探讨了从何处着手寻找祖先、如何利用国家档案、应使用哪些数字服务，以及DNA检测能揭示哪些关于个人血统的信息。

家谱学作为全球趋势：乌克兰人为何追寻自己的根源

家谱学是一门研究人类起源、亲属关系及家族历史的历史学科。围绕这一领域，已形成了一个涵盖数字档案、专业研究和DNA检测的完整产业。 仅MyHeritage数据库就拥有数十亿条历史记录和超过900万份基因档案。

据家谱学家、“普拉什楚尔”家谱研究中心创始人维克多·多列茨基的观察，乌克兰人对家谱的兴趣在苏联时期结束后逐渐恢复。 在入侵初期，这种兴趣曾暂时下降，但自2023年春季起又明显回升。在2026年冬季来临前夕，这位家谱学家观察到这一进程有所放缓。

多列茨基认为，研究人员自身对家谱学的推广也促进了人们对这一爱好兴趣的增长。 他将乌克兰人重拾家族历史的热潮与克服苏联政策的影响联系起来，并预计2027年春季，公众对此的兴趣将再次开始上升。

民族学家、历史学博士安娜·尼古拉耶娃指出，在社会剧变时期，人们对自我认同的需求尤为强烈。

“俄乌战争促使许多人不仅重新审视自己的民族认同，也重新审视自家家族的历史。 毕竟在整个20世纪，由于战争、饥荒、镇压、驱逐、苏联政策以及俄化政策，许多乌克兰家庭的家族记忆连续性都遭到了破坏，”这位民族学家解释道。

战争期间的强制迁移和家园毁坏，也给家庭档案带来了丢失的风险。

“人们开始意识到，与祖父母的交谈不应拖延到以后，因为那个‘以后’可能根本不会到来，”尼古拉耶娃指出。

最初的线索：家庭照片、文件及亲属的回忆

研究不应从DNA检测或档案开始，而应从与亲属的交流入手。不仅要询问祖父母，还要询问他们的兄弟姐妹和子女。

在交谈过程中，需要收集以下信息：

祖先的全名、姓氏和父名，特别是女性的婚前姓氏；

确切或大致的出生、结婚和死亡日期；

亲属出生和居住的地点；

宗教信仰、职业、社会地位；

祖先的兄弟、姐妹、丈夫、妻子及子女的姓名；

关于服兵役、遭受迫害、被流放及移民的信息；

家庭成员的安葬地点。

祖先的居住地和宗教信仰有助于确定相应的档案馆和宗教团体。

安娜·尼古拉耶娃建议记录年长亲属的回忆，最好在征得他们同意后以视频形式记录，同时也要了解他们的日常生活、职业及家庭传统。

翻阅旧护照、出生证和结婚证、军人证、工作证、信件及照片。照片背面可能有姓名、日期和地名。

建议将文件正反两面都拍照留存，为文件命名并制作备份。家族墓碑上的铭文有助于确认祖先的生卒年份。

“家族传说值得记录下来，但务必加以核实，”尼古拉耶娃强调道。

如果几位亲属对同一事件的叙述各不相同，不要急于否定任何一种说法。请记录下每条信息是从谁那里获得的以及获得的时间。在后续处理文件时，这将有助于弄清分歧的来源。

从家族回忆到自己的家谱

绘制家谱应从自己开始，逐步添加父母、祖父母及更早的世代。 为每个人创建一张卡片，记录其生平资料、亲属关系及信息来源。标注未经证实的事实，并将相互矛盾的版本保留下来以备核查。

您可以在MyHeritage、FamilySearch或免费软件Gramps（该软件将数据存储在计算机上）中创建家谱。请确认是否支持以GEDCOM格式导出，以便在不同服务之间转移家谱数据。未经在世亲属同意，不应公布其个人信息。

请记录研究日志，详细记录已查阅的档案、提交的查询请求，甚至包括未果的搜索。

选择一个家族分支以及信息缺失的最近祖先。制定具体目标：找到他的父母、出生记录或结婚记录。

查找所需档案：从何入手及向何处咨询

乌克兰没有涵盖所有祖先的统一数据库。相关文件分散在中央、地区及专门档案馆中。

请确定该聚居地的历史名称及其在祖先在世时期的行政隶属关系。现代地区的边界与过去的省和县并不完全一致，因此文件可能保存在不同的机构中。

对于教会记录，请确定其宗教信仰和所属教区。如果村庄内没有教堂，居民可能会前往邻近的聚居地参加礼拜。

请从地区档案馆的网站开始：查阅指南、馆藏目录以及教籍登记簿目录。如有需要，可联系位于基辅（ЦДІАК）或利沃夫（ЦДІАЛ）的乌克兰中央国家历史档案馆。

较新的出生、结婚和死亡记录可能保存在地方民政事务局（ДРАЦС）的部门中。这些登记簿在保存满75年后会移交至档案馆。若要获取特定文件，可能需要提供亲属关系证明。

户籍簿、人口普查记录及其他关于祖先的信息来源

在档案馆开始寻找祖先之前，应先了解档案馆对文件进行系统化的原则。所有材料均按档案基金分类，这些基金汇集了特定机构、组织或个人的文件。 每个档案群都配有一份或多份目录，其中列出了档案卷宗的清单。而每个卷宗可能包含户籍簿、人口普查表或其他历史文件。

要在阅览室调阅资料，必须知道其档案编号——馆藏号、目录号和卷宗号。

需要注意的是，档案目录中通常仅标注文件名称、地名或宗教团体名称，以及记录所涉及的时期。因此，即使目录中未出现祖先的姓氏，也不意味着档案中没有关于他的信息。 为此，可能需要自行查阅相关档案卷宗的内容。

对家谱研究最有帮助的资料来源包括：

教籍簿 ——记录出生、受洗、婚姻和死亡的教会登记簿。通过这些记录，可以查明祖先的父母姓名、居住地、年龄及社会地位。

忏悔登记簿 ——通过这些文件可以查明家庭成员构成、各成员的年龄以及他们之间的亲属关系。

人口普查记录 ——18至19世纪俄罗斯帝国为统计纳税人而进行的人口普查资料。这些资料有助于追溯数代以来家庭构成的变化。

家户簿——记录农村家庭状况的文件，对于研究20世纪的族谱尤为有用。其中可以查到家庭成员的信息、出生年份以及家庭经济状况。

在查阅这些文件时，应循序渐进地从一代追溯到下一代。 找到祖先的出生记录后，需抄录其父母姓名，并开始查找关于他们结婚或出生的文件。如果某人的确切出生日期不详，可通过死亡记录大致推算，因为死亡记录中通常会注明死者的年龄。

建议将所有查找到的信息与档案馆名称、基金号、目录号、案卷号以及包含相应记录的页码一同保存。在处理数字化文件时，也应保留相关链接。

特别重要的是，切勿仅凭姓氏相同就草率地推断人物之间的亲属关系。要确认亲属关系，必须综合比对多项信息：年龄、居住地、父母姓名、配偶姓名及其他家庭成员的姓名。

国家档案馆的使用指南：从提交申请到获取文件

档案文件可自行查阅，也可委托该机构工作人员进行付费检索。首先请确认是否存在在线副本。

在档案馆网站上找到市民咨询栏目，并了解提交家谱查询申请的流程。 在申请中请注明您的联系方式、祖先姓名、亲属信息、居住地、大致时间段及查询目的。乌克兰国家档案中心要求至少提供两名亲属的信息。

请确认费用、时限以及获取数字副本的可能性，并附上相关详细信息。需要特别说明的是，中央国家档案馆不接受编制完整家谱的委托。

如果档案馆未能找到所需的记录，应确认该时期的文件是否尚有保存。查阅的档案中没有相关记录与档案本身缺失是两种不同的情况，后续的研究方向将取决于具体情况。

伊戈尔·博加克在接受UA.News采访时表示，他大约两周后就收到了伊万诺-弗兰科夫斯克州国家档案馆的检索结果。研究一条家族谱系花费了他约1600格里夫纳。

数百万份在线文件：乌克兰档案的数字化

2020年，乌克兰国家档案局开始与美国组织FamilySearch International开展合作。2022年，乌克兰中央国家档案与历史档案馆（ЦДІАК）启动了家谱文件的大规模数字化工作。

2026年6月30日，在“找回被遗忘的名字”圆桌会议上，中央国家档案局局长雅罗斯拉夫·法伊祖林宣布，该机构已生成超过1500万份数字副本，并完成了约20%馆藏的数字化工作。 计划到年底将这一比例提高到25%。该档案馆最古老的登记簿可追溯至1706年。

数字化并不意味着可以按姓氏检索到文件：很多时候仅提供页面图像。 请查阅封面、年份、教区名称及字母索引。如果确切日期不详，请查阅相邻几年的记录。

查阅教籍簿时，请先找到所需章节：出生、婚姻或死亡。不仅要保存记载祖先信息的片段，还要保存该页面的完整图像及其页码。 各栏目的标题及相邻记录有助于解读难以辨认的词语。

通过互联网搜索祖先：乌克兰及国际服务平台

乌克兰国家档案与历史档案中心（ЦДІАК）还运行着“Архіум”系统，用户可通过该系统检索档案、查阅数字副本，并申请将未数字化的资料调至阅览室。

超越户籍登记簿：受迫害者、战俘及侨民的历史

如需查找遭受迫害的亲属，请联系乌克兰安全局（SBU）的部门国家档案馆。在查询请求中请注明该人的姓名、生卒年份、居住地以及已知的被捕情况。

镇压机关的档案中可能包含个人资料表、照片、审讯笔录以及被没收财产的清单。博加克查阅了两名遭受镇压亲属的档案，并发现了曾祖父的指纹。此类材料中的证词可能是被迫提供的。

若要查找军人，请确定所属军队、服役时期及征兵地点。核对战俘和伤员名单。正是通过这种方式，博加克证实了家族关于其高祖父在第一次世界大战期间被俘的传闻。

要查找移民，请查阅船只乘客名单、人口普查记录和移民文件。请注意，移民后姓名拼写可能会发生变化。

MyHeritage：从以色列初创公司到全球家谱平台

MyHeritage是全球最著名的族谱研究平台之一，由以色列企业家吉拉德·雅菲特（Gilad Yafet）于2003年创立。 经过多年的发展，这家小型科技初创公司已转型为全球性的家谱服务平台，并于2021年被美国投资公司Francisco Partners收购。

要开始使用该平台，只需创建一个账户并输入已知的家庭成员信息即可。如果用户之前曾在其他程序中制作过家谱，可以通过GEDCOM格式将其导入MyHeritage。

系统将基于用户输入的信息，运用多种技术自动搜索可能的亲属关系。 具体而言，“智能匹配”（Smart Matches）功能可在不同用户的家谱之间查找匹配点，记录匹配（Record Matches）功能将祖先信息与历史文献进行比对，而DNA匹配（DNA Matches）功能则能根据基因检测结果帮助识别潜在亲属。

除了寻找祖先外，该平台还提供用于修复家庭档案的工具。借助人工智能，用户可以提升老照片的画质、为黑白照片上色，甚至制作动画效果。

与此同时，对于系统提供的匹配结果应持批判态度。用户在编制自己的家谱时可能会出现错误，或者将未经核实的信息从他人的家谱中照搬过来。 因此，即使多个家谱中存在相同的信息，也无法保证其真实性。在添加新的祖先之前，必须核对日期、居住地和亲属关系，并寻找文件佐证。

MyHeritage的商业模式主要基于销售DNA检测服务，以及提供付费访问高级家谱工具和历史文献数据库的权限。不过，用户并不一定需要立即购买订阅服务。 建议先浏览可用的资料库，确认其中是否包含祖先曾居住地相关的记录。若要扩展搜索范围，还可使用其他国际家谱服务，例如Ancestry和FamilyTreeDNA。

DNA检测：流程、费用及应用

家谱研究中主要使用三种DNA检测，每种都有其独特之处。常染色体检测既能追溯父系血统，也能追溯母系血统，因此它是研究家谱最通用的工具。

Y染色体DNA检测有助于追溯直系父系血统，因为Y染色体是父系遗传的。 为了研究这一支系，女性需要邀请相应的男性亲属参与。而线粒体DNA检测则可以追溯直系母系血统，因为线粒体DNA是由子女从母亲那里继承的。

基因检测的流程相当简单，无需特殊准备。例如，MyHeritage 提供专门的检测套装，供用户自行采集生物样本。 用户只需在个人账户中注册该检测包，使用专用拭子采集口腔内壁的细胞样本，并将其送交实验室进行检测。样本处理完成后，检测结果将显示在个人账户中。

MyHeritage DNA检测套装的标准价格为89美元。

为了获取更多关于家族渊源的信息，建议在征得长辈同意后，将其纳入基因检测范围。这是因为随着每一代人的更替，部分遗传信息并不会传递给后代。 因此，父母或祖父母的检测结果有助于发现远房亲属——仅凭家庭中年轻成员的检测结果，往往难以确定与这些亲属的遗传联系。

丢失的文件与家族秘密：如何克服寻亲过程中的困难

由于战争和火灾，部分文件未能保存下来。在寻找1924年出生的曾祖父时，博哈克找到了1923年和1925年的教区登记簿，却没有找到所需年份的记录。

在这种情况下，请核查祖先的婚姻或死亡记录、子女出生记录以及兄弟姐妹的记录。尝试查找户籍簿的副本、邻近教区的文件、人口普查资料以及军事档案。

在历史文献中，博格克还发现了他姓氏的一个更早的变体——博尔格克。因此，请检查不同的拼写变体，特别是其他语言中的拼写。 要破译手稿，可以使用Transkribus、其他AI工具以及家谱社区的帮助。请对照原件核对结果。从重复出现的词语和标题开始，以便熟悉笔迹。

如果搜索陷入僵局，请记录下空白处，然后转而研究另一条分支。

追溯数百年的家族历史：寻根的可能与成本

据维克多·多列茨基评估，个人可独立追溯七至十代的家族谱系。 安娜·尼古拉耶娃指出，在条件允许的情况下，可以追溯到18世纪初甚至17世纪，但在其他分支上则无法超越19世纪中叶。

得益于伊万诺-弗兰科夫斯克州的档案文件，伊戈尔·博加克成功将其中一条家族谱系追溯至1796年。

研究的初期阶段可以免费进行。只有在委托档案检索、复印、差旅、订阅或DNA检测时才会产生费用。 在聘请专业家谱学家之前，请明确工作范围、档案清单、费用、能否获取附有详细信息的副本，以及若未找到相关文件时的付款条件。

安娜·尼古拉耶娃强调，家谱研究的主要目的不应在于查明多少代祖先，而在于了解祖先是谁、他们如何生活，以及哪些历史事件影响了他们的命运。 这位民族学家表示，即使只研究几代人，也能帮助人们更好地了解自己的血统，并意识到与家族历史的联系。

“人们可能知道三百年前祖先的名字，却对这些人几乎一无所知。而如果能深入研究三四代人的历史，就能借此更深入地了解自己的家族和自己，”尼古拉耶娃强调道。

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