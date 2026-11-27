Украинцы всё активнее интересуются историей своего рода: ищут архивные документы, составляют генеалогические древа и проходят ДНК-тесты. Одним из толчков к этому стала полномасштабная война, которая заставила многих переосмыслить свою идентичность.

В то же время цифровизация архивов и развитие технологий позволяют исследовать родословную даже без исторического образования. При благоприятных обстоятельствах самостоятельно можно установить имена предков, живших более двух веков назад.

UA.News разобралось, с чего стоит начинать поиск своих предков, как работать с государственными архивами, какими цифровыми сервисами пользоваться и что о происхождении человека могут рассказать ДНК-тесты.

Генеалогия как мировой тренд: почему украинцы ищут свои корни

Генеалогия — историческая дисциплина, изучающая происхождение людей, родственные связи и историю родов. Вокруг нее сформировалась целая индустрия цифровых архивов, профессиональных исследований и ДНК-тестирования. Только база данных MyHeritage насчитывает десятки миллиардов исторических записей и более девяти миллионов генетических профилей.

По наблюдениям генеалога, основателя Центра изучения генеалогии «Пращур» Виктора Долецкого, интерес украинцев к родословным восстанавливается после советского периода. В начале вторжения интерес временно снизился, однако с весны 2023 года заметно вырос. Накануне зимы 2026 года генеалог наблюдает замедление этого процесса.

По мнению Долецкого, популяризация генеалогии самими исследователями также способствует росту интереса к этому увлечению. Он связывает возвращение украинцев к истории собственного рода с преодолением последствий советской политики и ожидает, что весной 2027 года интерес снова начнёт расти.

Этнолог, кандидат исторических наук Анна Николаева отмечает, что во времена великих общественных потрясений люди особенно остро ощущают потребность в самоидентификации.

«Российско-украинская война побудила многих переосмыслить не только свою национальную идентичность, но и историю собственной семьи. Ведь на протяжении ХХ века из-за войн, голодоморов, репрессий, депортаций, советской политики и русификации во многих украинских семьях была нарушена преемственность семейной памяти», — объясняет этнолог.

Вынужденное переселение и разрушение домов во время войны также создают угрозу потери семейных архивов.

«Люди начинают понимать, что разговор с бабушкой или дедушкой не стоит откладывать на потом, потому что этого «потом» может и не наступить», — отмечает Николаева.

Первые зацепки: семейные фотографии, документы и воспоминания родственников

Начинать исследование стоит не с ДНК-теста или архива, а с общения с родственниками. Расспрашивать нужно не только бабушек и дедушек, но и их братьев, сестер и детей.

В ходе бесед необходимо собрать следующие сведения:

полные имена, фамилии и отчества предков, в частности девичьи фамилии женщин;

точные или приблизительные даты рождения, вступления в брак и смерти;

населённые пункты, где родились и проживали родственники;

вероисповедание, профессии, социальное положение;

имена братьев, сестер, мужей, жен и детей предков;

информацию о военной службе, репрессиях, депортациях и эмиграции;

места захоронения членов семьи.

Место проживания и вероисповедание предков помогут определить нужный архив и религиозную общину.

Анна Николаева советует записывать воспоминания старших родственников, желательно на видео с их согласия, а также интересоваться бытом, профессиями и семейными традициями.

Просмотрите старые паспорта, свидетельства о рождении и браке, военные билеты, трудовые книжки, письма и фотографии. На обратной стороне фотографий могут быть имена, даты и названия населенных пунктов.

Документы стоит сфотографировать с обеих сторон, подписать файлы и создать резервные копии. Надписи на семейных надгробиях помогут уточнить годы жизни предков.

«Семейные легенды стоит записывать, но обязательно проверять», — подчеркивает Николаева.

Если несколько родственников по-разному рассказывают об одном событии, не спешите отвергать ни одну из версий. Запишите, от кого и когда получили каждую информацию. При дальнейшей работе с документами это поможет понять, откуда возникло расхождение.

От семейных воспоминаний к собственному генеалогическому дереву

Начинать составление дерева стоит с себя, постепенно добавляя родителей, бабушек, дедушек и предыдущие поколения. Для каждого человека создайте карточку с биографическими данными, родственными связями и источниками. Отмечайте неподтвержденные факты и сохраняйте противоречивые версии до проверки.

Создать родословное дерево можно в MyHeritage, FamilySearch или бесплатной программе Gramps, которая хранит данные на компьютере. Проверьте возможность экспорта в формате GEDCOM, чтобы переносить родословную между сервисами. Данные живых родственников не следует публиковать без их согласия.

Ведите журнал исследования, фиксируя просмотренные дела, запросы и даже безрезультатные поиски.

Выберите одну семейную ветвь и ближайшего предка, о котором недостает информации. Сформулируйте конкретную задачу: найти его родителей, запись о рождении или браке.

Поиск нужного архива: с чего начать и куда обращаться

Единой базы данных всех предков в Украине нет. Документы распределены между центральными, областными и специализированными архивами.

Определите историческое название населенного пункта и его административную принадлежность в период жизни предка. Современные границы областей не совпадают с бывшими губерниями и уездами, поэтому документы могут храниться в разных учреждениях.

Для церковных записей определите вероисповедание и приход. Если в селе не было церкви, жители могли посещать храм в соседнем населенном пункте.

Начните с сайта областного архива: проверьте путеводители, описи фондов и каталоги метрических книг. При необходимости обратитесь в Центральный государственный исторический архив Украины в Киеве (ЦГИАК) или Львове (ЦГИАЛ).

Более поздние записи о рождении, браке и смерти могут храниться в отделах ГРАГС. Книги передают в архивы после 75 лет хранения. Для получения отдельных документов может потребоваться подтверждение родства.

Метрические книги, ревизские сказки и другие источники информации о предках

Прежде чем приступить к поиску предков в архивах, стоит разобраться, по какому принципу там систематизируются документы. Все материалы распределены по фондам, которые объединяют документы определенного учреждения, организации или лица. Каждый фонд имеет одно или несколько описаний с перечнем архивных дел. В свою очередь, дело может содержать метрическую книгу, перепись населения или другие исторические документы.

Для заказа материалов в читальном зале необходимо знать их архивные реквизиты — номера фонда, описи и дела.

Стоит учитывать, что в архивных каталогах обычно указывают только название документа, населенный пункт или религиозную общину и период, к которому относятся записи. Поэтому отсутствие фамилии предка в каталоге еще не означает, что информации о нем в архиве нет. Для этого может понадобиться самостоятельно просмотреть содержание соответствующего дела.

Наиболее полезными источниками для генеалогических исследований являются:

Метрические книги — церковные реестры, в которых фиксировались рождение, крещение, браки и смерти. Они позволяют установить имена родителей, место жительства, возраст и социальное положение предков.

Исповедальные списки — документы, с помощью которых можно выяснить, кто входил в состав семьи, сколько лет было её членам и какие родственные связи существовали между ними.

Ревизские сказки — материалы переписей населения, проводившихся в Российской империи в XVIII–XIX веках для учета налогоплательщиков. Они помогают проследить изменения в составе семьи на протяжении нескольких поколений.

Хозяйственные книги — документы учета сельских домохозяйств, особенно полезные для исследования родословных в XX веке. В них можно найти сведения о членах семьи, годах их рождения и хозяйстве.

При работе с документами следует постепенно переходить от одного поколения к другому. Обнаружив запись о рождении предка, необходимо выписать имена его родителей и начать поиск документов об их браке или рождении. Если точная дата рождения человека неизвестна, установить её примерно можно по записи о смерти, в которой нередко указывался возраст умершего.

Все найденные сведения желательно хранить вместе с названием архива, номерами фонда, описи, дела и листа, на котором содержится соответствующая запись. При работе с оцифрованными документами следует также сохранять ссылки на них.

Особенно важно не делать поспешных выводов о родстве людей только на основании одинаковых фамилий. Для подтверждения родственной связи необходимо сопоставлять несколько сведений: возраст, место жительства, имена родителей, супругов и других членов семьи.

Работа с государственными архивами: от подачи запроса до получения документов

Архивные документы можно просматривать самостоятельно или заказать платный поиск у сотрудников учреждения. Сначала проверьте наличие онлайн-копий.

На сайте архива найдите раздел с обращениями граждан и ознакомьтесь с порядком подачи генеалогических запросов. В обращении укажите свои контактные данные, имя предка, сведения о родственниках, населенный пункт, приблизительный период и цель поиска. ЦДИАК просит предоставлять сведения как минимум о двух родственниках.

Уточните стоимость, сроки и возможность получения цифровых копий с реквизитами. ЦДИАК, в частности, не принимает заказы на составление полных родословных.

Если архив не смог найти нужную запись, стоит уточнить, сохранились ли вообще документы за соответствующий период. Отсутствие записи в просмотренном деле и отсутствие самого дела — разные ситуации, от которых будет зависеть дальнейшее направление исследования.

Игорь Богак в интервью UA.News рассказал, что получил результаты поиска от Государственного архива Ивано-Франковской области примерно через две недели. Исследование одной семейной линии обошлось ему примерно в 1600 грн.

Миллионы документов онлайн: цифровизация украинских архивов

В 2020 году Госархивслужба начала сотрудничество с американской организацией FamilySearch International. В 2022 году в ЦДИАК развернули масштабную оцифровку генеалогических документов.

30 июня 2026 года на круглом столе «Возвращаем забытые имена» директор ЦДИАК Ярослав Файзулин сообщил о более чем 15 млн цифровых копий и оцифровке около 20% фондов учреждения. К концу года этот показатель планировалось увеличить до 25%. Самая древняя метрическая книга архива датируется 1706 годом.

Оцифровка не означает, что документ можно найти по фамилии: нередко доступны только изображения страниц. Проверьте титульные страницы, годы, названия приходов и алфавитные указатели. Если точная дата неизвестна, просмотрите записи за несколько соседних лет.

При работе с метрической книгой сначала найдите нужный раздел: рождение, браки или смерти. Сохраните не только фрагмент с записью о предке, но и полное изображение листа и его номер. Заголовки граф и соседние записи могут помочь расшифровать неразборчивые слова.

Поиск предков через интернет: украинские и международные сервисы

FamilySearch . Бесплатная международная платформа. После регистрации ищите по имени и фамилии предка. Если результатов нет, перейдите в каталог и ищите по названию населенного пункта. Доступ к отдельным копиям ограничен. Если нужный населённый пункт не отображается в каталоге, проверьте его историческое название на другом языке и названия соседних приходов.

«Качиный инспектор ». Украинский волонтерский проект. Позволяет искать архивные дела по названию населенного пункта, годам, реквизитам и типу документов и переходить к онлайн-копиям.

«Родные ». Карта распространения украинских фамилий. Помогает определить возможные регионы поиска.

Межархивный поисковый портал . Поиск в каталогах украинских архивов по названиям населенных пунктов, учреждений, фондов и дел.

UAGenealogy . Навигатор по украинским генеалогическим ресурсам.

В ЦДИАК также работает система «Архиум», где можно искать дела, просматривать цифровые копии и заказывать неоцифрованные материалы в читальный зал.

За пределами метрических книг: истории репрессированных, военнопленных и эмигрантов

Для поиска репрессированных родственников обратитесь в Отраслевой государственный архив СБУ. В запросе укажите имя человека, годы жизни, место проживания и известные обстоятельства ареста.

В делах репрессивных органов могут быть анкеты, фотографии, протоколы допросов и описи изъятого имущества. Богак получил доступ к делам двух репрессированных родственников и нашел отпечаток пальца прапрадеда. Показания в таких материалах могли даваться под принуждением.

Для поиска военнослужащих укажите армию, период и место призыва. Проверьте списки пленных и раненых. Именно так Богак подтвердил семейное предание о пленении прапрадеда во время Первой мировой войны.

Для поиска эмигрантов проверяйте пассажирские списки кораблей, переписи и иммиграционные документы. Учитывайте возможные изменения в написании имен после переселения.

MyHeritage: от израильского стартапа до глобальной генеалогической платформы

Одной из самых известных международных платформ для генеалогических исследований является MyHeritage, которую в 2003 году основал израильский предприниматель Гилад Яфет. За годы существования небольшой технологический стартап превратился в глобальный генеалогический сервис, а в 2021 году его приобрела американская инвестиционная компания Francisco Partners.

Для начала работы с платформой достаточно создать учетную запись и внести уже известные сведения о членах своей семьи. Если пользователь ранее составлял генеалогическое дерево в другой программе, его можно перенести в MyHeritage с помощью формата GEDCOM.

На основе введенной информации система автоматически будет искать возможные родственные связи, используя несколько технологий. В частности, Smart Matches находит совпадения между генеалогическими деревьями разных пользователей, Record Matches сопоставляет сведения о предках с историческими документами, а DNA Matches помогает выявлять потенциальных родственников по результатам генетических исследований.

Помимо поиска предков, платформа предлагает инструменты для восстановления семейных архивов. С помощью искусственного интеллекта пользователи могут улучшать качество старых фотографий, раскрашивать черно-белые снимки и даже анимировать их.

В то же время к предложенным системой совпадениям стоит относиться критически. Пользователи могут допускать ошибки при составлении собственных родословных или переносить непроверенную информацию из чужих генеалогических деревьев. Поэтому даже наличие одинаковых сведений в нескольких родословных не гарантирует их достоверности. Прежде чем добавлять нового предка, необходимо сопоставить даты, места проживания и родственные связи, а также найти документальное подтверждение.

Бизнес-модель MyHeritage построена преимущественно на продаже ДНК-тестов и платном доступе к расширенным генеалогическим инструментам и базам исторических документов. В то же время покупать подписку сразу не обязательно. Сначала стоит ознакомиться с доступными коллекциями и выяснить, содержат ли они записи из населенных пунктов, в которых проживали предки. Для расширения поиска можно также использовать другие международные генеалогические сервисы, в частности Ancestry и FamilyTreeDNA.

ДНК-тестирование: процедура, стоимость и возможности

В генеалогических исследованиях используются три основных вида ДНК-тестов, каждый из которых имеет свои особенности. Аутосомный тест позволяет находить родственников как по отцовской, так и по материнской линиям, поэтому именно он является наиболее универсальным инструментом для исследования родословной.

Y-ДНК-тест помогает проследить происхождение по прямой мужской линии, поскольку Y-хромосома передается от отца к сыну. Для исследования этой ветви родословной женщинам необходимо привлечь соответствующего родственника-мужчину. Митохондриальный ДНК-тест, в свою очередь, позволяет исследовать прямую материнскую линию, поскольку митохондриальную ДНК дети наследуют от матери.

Сама процедура генетического тестирования достаточно проста и не требует специальной подготовки. Например, MyHeritage предлагает специальные наборы для самостоятельного сбора биологического материала. Пользователю достаточно зарегистрировать набор в личном кабинете, с помощью специального тампона собрать образец клеток с внутренней поверхности щеки и отправить его на лабораторное исследование. После обработки образца результаты становятся доступны в личном кабинете.

Стандартная стоимость набора MyHeritage DNA составляет 89 долларов.

Для получения более полной информации о происхождении семьи к генетическому исследованию стоит привлекать представителей старших поколений с их согласия. Дело в том, что с каждым поколением часть генетической информации не передается потомкам. Поэтому результаты тестирования родителей, бабушек или дедушек могут помочь обнаружить дальних родственников, генетическую связь с которыми уже сложно установить по результатам тестирования младших членов семьи.

Утерянные документы и семейные тайны: как преодолеть трудности при поиске

Из-за войн и пожаров часть документов не сохранилась. Во время поиска прадеда, родившегося в 1924 году, Богак нашёл метрические книги за 1923-й и 1925-й годы, но не за нужный год.

В такой ситуации проверьте записи о браке или смерти, рождении детей, братьев и сестер предка. Поищите дубликаты метрических книг, документы соседних приходов, переписи и военные материалы.

В исторических документах Богак также обнаружил более древний вариант своей фамилии — Болгак. Поэтому проверяйте различные варианты написания, в том числе на других языках. Для расшифровки рукописей можно использовать Transkribus, другие ИИ-инструменты и помощь генеалогических сообществ. Результаты сверяйте с оригиналом. Начните с повторяющихся слов и заголовков, чтобы привыкнуть к почерку.

Если поиск зашел в тупик, отметьте пробелы и перейдите к другой ветви.

Исследование на сотни лет вглубь: возможности и стоимость поиска предков

По оценке Виктора Долецкого, самостоятельно можно исследовать родословную до семи-десяти поколений. Анна Николаева отмечает, что при благоприятных условиях можно дойти до начала XVIII или даже XVII века, а по другим ветвям — не продвинуться дальше середины XIX века.

Благодаря архивным документам Ивано-Франковской области Игорю Богаку удалось проследить одну из родовых линий до 1796 года.

Первые этапы исследования можно провести бесплатно. Расходы возникают в случае заказа архивного поиска, копий, поездок, подписок или ДНК-тестирования. Перед привлечением профессионального генеалога уточните объем работы, перечень архивов, стоимость, возможность получения копий с реквизитами и условия оплаты, если документы не будут найдены.

Анна Николаева подчеркивает, что главной целью генеалогического исследования должно быть не количество найденных поколений, а понимание того, кем были предки, как они жили и какие исторические события повлияли на их судьбы. По словам этнолога, даже исследование нескольких поколений может помочь человеку лучше познать собственное происхождение и осознать связь с историей своей семьи.

«Можно знать имена своих предков за триста лет и в то же время почти ничего не знать об этих людях. А можно основательно исследовать истории трёх-четырёх поколений и благодаря этому гораздо лучше понять свою семью и себя», — подчеркивает Николаева.

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