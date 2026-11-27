Ukraińcy coraz aktywniej interesują się historią własnego rodu: poszukują dokumentów archiwalnych, tworzą drzewa genealogiczne i poddają się testom DNA. Jednym z czynników, które do tego doprowadziły, była wojna na pełną skalę, która zmusiła wielu do ponownego przemyślenia swojej tożsamości.

Jednocześnie cyfryzacja archiwów i rozwój technologii pozwalają na badanie rodowodu nawet bez wykształcenia historycznego. Przy sprzyjających okolicznościach można samodzielnie ustalić imiona przodków, którzy żyli ponad dwa wieki temu.

UA.News sprawdziło, od czego warto zacząć poszukiwania swoich przodków, jak korzystać z archiwów państwowych, z jakich serwisów cyfrowych warto korzystać oraz co testy DNA mogą powiedzieć o pochodzeniu człowieka.

Genealogia jako światowy trend: dlaczego Ukraińcy poszukują swoich korzeni

Genealogia to dyscyplina historyczna zajmująca się badaniem pochodzenia ludzi, powiązań rodzinnych oraz historii rodów. Wokół niej powstała cała branża archiwów cyfrowych, profesjonalnych badań i testów DNA. Sama baza danych MyHeritage zawiera dziesiątki miliardów zapisów historycznych i ponad dziewięć milionów profili genetycznych.

Według obserwacji genealoga, założyciela Centrum Badań Genealogicznych „Praszczur” Wiktora Doleckiego, zainteresowanie Ukraińców drzewami genealogicznymi odradza się po okresie radzieckim. Na początku inwazji zainteresowanie tym tematem chwilowo spadło, jednak od wiosny 2023 roku wyraźnie wzrosło. W przededniu zimy 2026 roku genealog obserwuje spowolnienie tego procesu.

Według Doleckiego popularyzacja genealogii przez samych badaczy również przyczynia się do wzrostu zainteresowania tą pasją. Łączy on powrót Ukraińców do historii własnego rodu z przezwyciężaniem skutków polityki radzieckiej i spodziewa się, że wiosną 2027 roku zainteresowanie ponownie zacznie rosnąć.

Etnolog, kandydatka nauk historycznych Anna Nikolajewa zauważa, że w czasach wielkich wstrząsów społecznych ludzie szczególnie dotkliwie odczuwają potrzebę samoidentyfikacji.

„Wojna rosyjsko-ukraińska skłoniła wielu do ponownego przemyślenia nie tylko swojej tożsamości narodowej, ale także historii własnej rodziny. W końcu w ciągu XX wieku, z powodu wojen, głodu, represji, deportacji, polityki radzieckiej i rusyfikacji, w wielu ukraińskich rodzinach została przerwana ciągłość pamięci rodzinnej” – wyjaśnia etnolog.

Przymusowe wysiedlenia i niszczenie domów podczas wojny również stwarzają zagrożenie utraty rodzinnych archiwów.

„Ludzie zaczynają rozumieć, że nie warto odkładać rozmowy z babcią czy dziadkiem na później, bo to „później” może w ogóle nie nadejść” — zauważa Nikolajewa.

Pierwsze wskazówki: rodzinne zdjęcia, dokumenty i wspomnienia krewnych

Badania warto rozpocząć nie od testu DNA czy archiwum, ale od rozmów z krewnymi. Należy wypytać nie tylko babcie i dziadków, ale także ich braci, siostry i dzieci.

Podczas rozmów należy zebrać następujące informacje:

pełne imiona, nazwiska i imiona po ojcu przodków, w szczególności nazwiska panieńskie kobiet;

dokładne lub przybliżone daty urodzenia, ślubu i śmierci;

miejscowości, w których urodzili się i mieszkali krewni;

wyznanie, zawody, status społeczny;

imiona braci, sióstr, mężów, żon i dzieci przodków;

informacje o służbie wojskowej, represjach, deportacjach i emigracji;

miejsca pochówku członków rodziny.

Miejsce zamieszkania i wyznanie przodków pomogą określić odpowiednie archiwum i wspólnotę wyznaniową.

Anna Nikolaeva radzi, aby zapisywać wspomnienia starszych krewnych, najlepiej na wideo za ich zgodą, a także pytać o codzienne życie, zawody i tradycje rodzinne.

Przejrzyj stare paszporty, akty urodzenia i małżeństwa, legitymacje wojskowe, książeczki pracy, listy i zdjęcia. Na odwrocie zdjęć mogą znajdować się imiona, daty i nazwy miejscowości.

Warto sfotografować dokumenty z obu stron, opisać pliki i utworzyć kopie zapasowe. Napisy na rodzinnych nagrobkach pomogą ustalić lata życia przodków.

„Warto zapisywać rodzinne legendy, ale koniecznie je weryfikować” – podkreśla Nikolajewa.

Jeśli kilku krewnych opowiada o tym samym wydarzeniu w różny sposób, nie należy pochopnie odrzucać żadnej z wersji. Należy zapisać, od kogo i kiedy otrzymano każdą informację. Podczas dalszej pracy z dokumentami pomoże to zrozumieć, skąd wzięła się rozbieżność.

Od rodzinnych wspomnień do własnego drzewa genealogicznego

Tworzenie drzewa genealogicznego warto zacząć od siebie, stopniowo dodając rodziców, babcie, dziadków i poprzednie pokolenia. Dla każdej osoby utwórzcie kartę zawierającą dane biograficzne, powiązania rodzinne i źródła. Oznaczajcie niepotwierdzone fakty i zachowujcie sprzeczne wersje do czasu weryfikacji.

Drzewo genealogiczne można stworzyć w serwisach MyHeritage, FamilySearch lub w darmowym programie Gramps, który przechowuje dane na komputerze. Sprawdź możliwość eksportu w formacie GEDCOM, aby przenosić drzewo genealogiczne między serwisami. Dane żyjących krewnych nie powinny być publikowane bez ich zgody.

Prowadź dziennik badań, odnotowując przeglądane sprawy, zapytania, a nawet bezowocne poszukiwania.

Wybierz jedną gałąź rodziny i najbliższego przodka, o którym brakuje informacji. Sformułuj konkretne zadanie: odnalezienie jego rodziców, aktu urodzenia lub małżeństwa.

Wyszukiwanie odpowiedniego archiwum: od czego zacząć i gdzie się zwrócić

Nie ma jednej bazy danych wszystkich przodków na Ukrainie. Dokumenty są rozdzielone między archiwa centralne, obwodowe i specjalistyczne.

Określ historyczną nazwę miejscowości oraz jej przynależność administracyjną w okresie życia przodka. Współczesne granice obwodów nie pokrywają się z dawnymi guberniami i powiatami, dlatego dokumenty mogą być przechowywane w różnych instytucjach.

W przypadku aktów kościelnych należy ustalić wyznanie i parafię. Jeśli we wsi nie było kościoła, mieszkańcy mogli uczęszczać do świątyni w sąsiedniej miejscowości.

Zacznij od strony internetowej archiwum obwodowego: sprawdź przewodniki, opisy zbiorów i katalogi ksiąg metrycznych. W razie potrzeby zwróć się do Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy w Kijowie (CPAHU) lub we Lwowie (CPAL).

Nowsze zapisy dotyczące urodzeń, ślubów i zgonów mogą być przechowywane w oddziałach Urzędu Stanu Cywilnego. Księgi są przekazywane do archiwów po upływie 75 lat przechowywania. Aby uzyskać poszczególne dokumenty, może być konieczne potwierdzenie pokrewieństwa.

Księgi metryczne, opisy rewizyjne i inne źródła informacji o przodkach

Zanim rozpocznie się poszukiwanie przodków w archiwach, warto zapoznać się z zasadami porządkowania dokumentów. Wszystkie materiały są podzielone na zbiory, które obejmują dokumenty danej instytucji, organizacji lub osoby. Każdy zbiór posiada jeden lub kilka opisów zawierających wykaz spraw archiwalnych. Z kolei sprawa może zawierać księgę metryczną, spis ludności lub inne dokumenty historyczne.

Aby zamówić materiały w czytelni, należy znać ich dane archiwalne — numery zbioru, opisu i sprawy.

Należy pamiętać, że w katalogach archiwalnych zazwyczaj podaje się jedynie nazwę dokumentu, miejscowość lub wspólnotę wyznaniową oraz okres, którego dotyczą zapisy. Dlatego brak nazwiska przodka w katalogu nie oznacza jeszcze, że w archiwum nie ma o nim żadnych informacji. W tym celu może być konieczne samodzielne przejrzenie zawartości odpowiedniej sprawy.

Najbardziej przydatnymi źródłami do badań genealogicznych są:

Księgi metrykalne — rejestry kościelne, w których odnotowywano narodziny, chrzty, śluby i zgony. Pozwalają one ustalić imiona rodziców, miejsce zamieszkania, wiek oraz status społeczny przodków.

Spisy spowiedziowe — dokumenty, dzięki którym można ustalić, kto wchodził w skład rodziny, ile lat mieli jej członkowie oraz jakie więzi rodzinne ich łączyły.

Spisy rewizyjne — materiały z spisów ludności, które przeprowadzano w Imperium Rosyjskim w XVIII–XIX wieku w celu ewidencjonowania podatników. Pomagają one prześledzić zmiany w składzie rodziny na przestrzeni kilku pokoleń.

Księgi gospodarstw — dokumenty ewidencyjne wiejskich gospodarstw domowych, szczególnie przydatne do badania rodowodów w XX wieku. Można w nich znaleźć informacje o członkach rodziny, latach ich urodzenia oraz gospodarstwie.

Podczas pracy z dokumentami warto stopniowo przechodzić od jednego pokolenia do drugiego. Po znalezieniu wpisu o urodzeniu przodka należy zapisać imiona jego rodziców i rozpocząć poszukiwania dokumentów dotyczących ich ślubu lub urodzenia. Jeśli dokładna data urodzenia danej osoby nie jest znana, można ją ustalić w przybliżeniu na podstawie wpisu o zgonie, w którym często podawano wiek zmarłego.

Wszystkie znalezione informacje najlepiej przechowywać wraz z nazwą archiwum, numerami zbioru, opisu, sprawy oraz kartki, na której znajduje się odpowiedni wpis. Podczas pracy z dokumentami w formie cyfrowej warto również zachować do nich odnośniki.

Szczególnie ważne jest, aby nie wyciągać pochopnych wniosków dotyczących pokrewieństwa osób wyłącznie na podstawie identycznych nazwisk. W celu potwierdzenia więzi rodzinnych konieczne jest zestawienie kilku informacji: wieku, miejsca zamieszkania, imion rodziców, małżonków oraz innych członków rodziny.

Praca z archiwami państwowymi: od złożenia wniosku do otrzymania dokumentów

Dokumenty archiwalne można przeglądać samodzielnie lub zlecić płatne wyszukiwanie pracownikom instytucji. Najpierw sprawdź dostępność kopii online.

Na stronie internetowej archiwum należy znaleźć sekcję poświęconą wnioskom obywateli i zapoznać się z procedurą składania zapytań genealogicznych. W zgłoszeniu należy podać swoje dane kontaktowe, imię przodka, informacje o krewnych, miejscowość, przybliżony okres oraz cel poszukiwań. CDIAK prosi o podanie informacji dotyczących co najmniej dwóch osób spokrewnionych.

Należy ustalić koszt, terminy oraz możliwość uzyskania kopii cyfrowych wraz z danymi identyfikacyjnymi. CDIAK nie przyjmuje w szczególności zleceń na sporządzenie pełnych drzew genealogicznych.

Jeśli archiwum nie zdołało odnaleźć potrzebnego wpisu, warto sprawdzić, czy w ogóle zachowały się dokumenty z danego okresu. Brak wpisu w przeglądanej sprawie i brak samej sprawy to różne sytuacje, od których zależeć będzie dalszy kierunek poszukiwań.

Ihor Bohak w wywiadzie dla UA.News opowiedział, że wyniki wyszukiwania otrzymał z Państwowego Archiwum Obwodu Iwano-Frankiwskiego po około dwóch tygodniach. Badanie jednej linii rodowej kosztowało go około 1600 hrywien.

Miliony dokumentów online: cyfryzacja ukraińskich archiwów

W 2020 roku Państwowa Służba Archiwalna rozpoczęła współpracę z amerykańską organizacją FamilySearch International. W 2022 roku w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym i Archiwum Kulturalnym (CPAHK) rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę digitalizację dokumentów genealogicznych.

30 czerwca 2026 roku podczas okrągłego stołu „Przywracamy zapomniane imiona” dyrektor Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy (CPAHU) Jarosław Fajzulin poinformował o ponad 15 mln kopii cyfrowych oraz o digitalizacji około 20% zbiorów instytucji. Do końca roku planowano zwiększyć ten wskaźnik do 25%. Najstarsza księga metryczna archiwum pochodzi z 1706 roku.

Digitalizacja nie oznacza, że dokument można znaleźć na podstawie nazwiska: często dostępne są jedynie zdjęcia stron. Sprawdź strony tytułowe, lata, nazwy parafii oraz indeksy alfabetyczne. Jeśli dokładna data nie jest znana, przejrzyj zapisy z kilku sąsiednich lat.

Podczas pracy z księgą metryczną najpierw znajdź odpowiednią sekcję: urodzenia, śluby lub zgony. Zapisz nie tylko fragment zawierający wpis o przodku, ale także pełny obraz strony i jej numer. Nagłówki kolumn i sąsiednie wpisy mogą pomóc w rozszyfrowaniu nieczytelnych słów.

Wyszukiwanie przodków przez Internet: serwisy ukraińskie i międzynarodowe

FamilySearch . Bezpłatna międzynarodowa platforma. Po rejestracji należy wyszukiwać według imienia i nazwiska przodka. Jeśli nie ma wyników, należy przejść do katalogu i wyszukiwać według nazwy miejscowości. Dostęp do niektórych kopii jest ograniczony. Jeśli poszukiwanej miejscowości nie ma w katalogu, sprawdź jej historyczną nazwę w innym języku oraz nazwy sąsiednich parafii.

„Kaczyński inspektor ”. Ukraiński projekt wolontariacki. Umożliwia wyszukiwanie akt archiwalnych według nazwy miejscowości, lat, danych identyfikacyjnych i rodzaju dokumentów oraz przejście do kopii online.

„Ridni ”. Mapa występowania ukraińskich nazwisk. Pomaga określić potencjalne regiony poszukiwań.

Międzyarchiwalny portal wyszukiwania . Wyszukiwanie w katalogach ukraińskich archiwów według nazw miejscowości, instytucji, zbiorów i spraw.

UAGenealogy . Nawigator po ukraińskich zasobach genealogicznych.

W Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy (CPAHU) działa również system „Archium”, w którym można wyszukiwać sprawy, przeglądać kopie cyfrowe oraz zamawiać materiały niezdigitalizowane do czytelni.

Poza księgami metrykalnymi: historie osób represjonowanych, jeńców wojennych i emigrantów

Aby odnaleźć represjonowanych krewnych, należy zwrócić się do Sektorowego Archiwum Państwowego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). W zapytaniu należy podać imię i nazwisko osoby, lata życia, miejsce zamieszkania oraz znane okoliczności aresztowania.

W aktach organów represyjnych mogą znajdować się ankiety, zdjęcia, protokoły przesłuchań oraz opisy skonfiskowanego mienia. Bogak uzyskał dostęp do akt dwóch represjonowanych krewnych i znalazł odcisk palca swojego prapradziadka. Zeznania zawarte w takich materiałach mogły być uzyskane pod przymusem.

Aby wyszukać żołnierzy, należy określić rodzaj armii, okres i miejsce poboru. Należy sprawdzić listy jeńców wojennych i rannych. Właśnie w ten sposób Bogać potwierdził rodzinną opowieść o pojmaniu swojego prapradziadka podczas I wojny światowej.

Aby znaleźć emigrantów, sprawdź listy pasażerów statków, spisy ludności i dokumenty imigracyjne. Weź pod uwagę możliwe zmiany w pisowni nazwisk po przeprowadzce.

MyHeritage: od izraelskiego startupu do globalnej platformy genealogicznej

Jedną z najbardziej znanych międzynarodowych platform do badań genealogicznych jest MyHeritage, założona w 2003 roku przez izraelskiego przedsiębiorcę Gilada Yafeta. Z biegiem lat ten niewielki start-up technologiczny przekształcił się w globalny serwis genealogiczny, a w 2021 roku został przejęty przez amerykańską firmę inwestycyjną Francisco Partners.

Aby rozpocząć korzystanie z platformy, wystarczy założyć konto i wprowadzić znane już informacje o członkach swojej rodziny. Jeśli użytkownik wcześniej tworzył drzewo genealogiczne w innym programie, można je przenieść do MyHeritage za pomocą formatu GEDCOM.

Na podstawie wprowadzonych informacji system automatycznie wyszukiwać będzie możliwe powiązania rodzinne, wykorzystując kilka technologii. W szczególności funkcja Smart Matches wyszukuje zbieżności między drzewami genealogicznymi różnych użytkowników, Record Matches porównuje informacje o przodkach z dokumentami historycznymi, a DNA Matches pomaga identyfikować potencjalnych krewnych na podstawie wyników badań genetycznych.

Oprócz wyszukiwania przodków platforma oferuje narzędzia do odtwarzania archiwów rodzinnych. Dzięki sztucznej inteligencji użytkownicy mogą poprawiać jakość starych zdjęć, kolorować czarno-białe fotografie, a nawet animować je.

Jednocześnie do proponowanych przez system dopasowań należy podchodzić krytycznie. Użytkownicy mogą popełniać błędy podczas tworzenia własnych drzew genealogicznych lub przenosić niezweryfikowane informacje z cudzych drzew genealogicznych. Dlatego nawet obecność identycznych informacji w kilku drzewach genealogicznych nie gwarantuje ich wiarygodności. Przed dodaniem nowego przodka należy porównać daty, miejsca zamieszkania i powiązania rodzinne, a także znaleźć potwierdzenie w dokumentach.

Model biznesowy MyHeritage opiera się głównie na sprzedaży testów DNA oraz płatnym dostępie do zaawansowanych narzędzi genealogicznych i baz dokumentów historycznych. Jednocześnie nie ma konieczności od razu wykupywania subskrypcji. Najpierw warto zapoznać się z dostępnymi zbiorami i sprawdzić, czy zawierają one zapisy z miejscowości, w których mieszkali przodkowie. Aby rozszerzyć zakres poszukiwań, można również skorzystać z innych międzynarodowych serwisów genealogicznych, w szczególności Ancestry i FamilyTreeDNA.

Testy DNA: procedura, koszt i możliwości

W badaniach genealogicznych stosuje się trzy główne rodzaje testów DNA, z których każdy ma swoje specyficzne cechy. Test autosomalny pozwala na odnalezienie krewnych zarówno w linii ojcowskiej, jak i matczynej, dlatego właśnie jest on najbardziej uniwersalnym narzędziem do badania rodowodu.

Test Y-DNA pomaga prześledzić pochodzenie w linii prostej męskiej, ponieważ chromosom Y jest przekazywany z ojca na syna. Aby zbadać tę gałąź rodowodu, kobiety muszą zaangażować odpowiedniego krewnego płci męskiej. Test DNA mitochondrialnego pozwala z kolei zbadać bezpośrednią linię matczyną, ponieważ dzieci dziedziczą DNA mitochondrialne po matce.

Sama procedura badań genetycznych jest dość prosta i nie wymaga specjalnego przygotowania. Na przykład MyHeritage oferuje specjalne zestawy do samodzielnego pobrania materiału biologicznego. Wystarczy, że użytkownik zarejestruje zestaw w swoim koncie, za pomocą specjalnego wacika pobierze próbkę komórek z wewnętrznej strony policzka i prześle ją do laboratorium. Po analizie próbki wyniki stają się dostępne w koncie użytkownika.

Standardowa cena zestawu MyHeritage DNA wynosi 89 dolarów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pochodzenia rodziny, warto zaangażować w badanie genetyczne przedstawicieli starszych pokoleń, oczywiście za ich zgodą. Chodzi o to, że z każdym pokoleniem część informacji genetycznej nie jest przekazywana potomkom. Dlatego wyniki badań rodziców, babć lub dziadków mogą pomóc w odnalezieniu dalekich krewnych, z którymi trudno jest ustalić genetyczne powiązania na podstawie wyników badań młodszych członków rodziny.

Zaginione dokumenty i rodzinne tajemnice: jak pokonać trudności podczas poszukiwań

Z powodu wojen i pożarów część dokumentów nie zachowała się. Podczas poszukiwań pradziadka urodzonego w 1924 roku Bogak znalazł księgi metryczne z lat 1923 i 1925, ale nie z potrzebnego roku.

W takiej sytuacji sprawdź wpisy dotyczące małżeństwa lub zgonu, narodzin dzieci oraz braci i sióstr przodka. Poszukaj duplikatów ksiąg aktów stanu cywilnego, dokumentów z sąsiednich parafii, spisów ludności oraz materiałów wojskowych.

W dokumentach historycznych Bogak odkrył również starszą wersję swojego nazwiska — Bolhak. Dlatego sprawdzaj różne warianty pisowni, w tym w innych językach. Do odczytywania rękopisów można wykorzystać Transkribus, inne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji oraz pomoc społeczności genealogicznych. Wyniki należy weryfikować na podstawie oryginału. Zacznij od powtarzających się słów i nagłówków, aby przyzwyczaić się do charakteru pisma.

Jeśli poszukiwania utknęły w martwym punkcie, odnotuj luki i przejdź do innej gałęzi.

Badania sięgające setek lat wstecz: możliwości i koszt poszukiwania przodków

Według szacunków Wiktora Doleckiego samodzielnie można zbadać rodowód sięgający siedmiu do dziesięciu pokoleń. Anna Nikolaeva zauważa, że przy sprzyjających warunkach można dotrzeć do początku XVIII, a nawet XVII wieku, natomiast w przypadku innych gałęzi nie da się posunąć dalej niż do połowy XIX wieku.

Dzięki dokumentom archiwalnym z regionu Iwano-Frankiwska Igor Bogak zdołał prześledzić jedną z linii rodowych aż do 1796 roku.

Pierwsze etapy badań można przeprowadzić bezpłatnie. Koszty pojawiają się w przypadku zlecenia poszukiwań archiwalnych, kopii, podróży, subskrypcji lub badań DNA. Przed zatrudnieniem profesjonalnego genealoga należy ustalić zakres prac, listę archiwów, koszt, możliwość uzyskania kopii wraz z danymi identyfikacyjnymi oraz warunki płatności na wypadek, gdyby dokumenty nie zostały odnalezione.

Anna Nikolaeva podkreśla, że głównym celem badań genealogicznych nie powinna być liczba odnalezionych pokoleń, ale zrozumienie tego, kim byli przodkowie, jak żyli i jakie wydarzenia historyczne wpłynęły na ich losy. Według etnolog, nawet badanie kilku pokoleń może pomóc człowiekowi lepiej poznać własne pochodzenie i uświadomić sobie związek z historią swojej rodziny.

„Można znać imiona swoich przodków sprzed trzystu lat, a jednocześnie prawie nic nie wiedzieć o tych ludziach. Można też dogłębnie zbadać historie trzech–czterech pokoleń i dzięki temu znacznie lepiej zrozumieć własną rodzinę oraz siebie” – podkreśla Nikolajewa.

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