17岁至60岁的乌克兰男性将面临新一轮考验。 内阁通过了2026年11月25日第1466号决议，根据该决议，内阁指示对《征兵对象、服兵役义务人员及预备役人员统一国家登记册》的数据进行大规模核查。 也就是那个名为“奥贝里格”（Oberig）的登记册，近年来它已成为国家对每位征兵年龄男性进行登记的代名词。 这并非针对个别情况的核查或抽样行动，而是将该年龄段所有男性的信息与国家移民局及《国家人口统一登记册》的数据进行全面比对。

从形式上看，此次核查的目的似乎纯属技术性：确保登记数据的完整性、全面性和真实性。但在这复杂的官僚措辞背后，隐藏着远不止于此的深意 ——这是国家终于试图厘清乌克兰境内实际登记在册的男性人数、他们的居住地、有多少人已移居国外，以及目前可调动的动员储备还有多少。

具体将核查哪些内容？这将对普通乌克兰适龄征兵男性产生何种影响？如此大规模的行动总体上又反映了什么？UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克对此进行了深入分析。

具体将核查哪些内容，目的何在

根据该决议，国家移民局须在30个日历日内向国防部提交所有17至60岁男性的最新数据。 涉及的信息范围相当广泛：纳税人登记卡号、 乌克兰公民护照信息、国家统一人口登记册中的唯一记录编号、姓、名及父名、出生日期和地点、性别、申报或登记的居住地址、国籍信息等。

此外，国防部还将获取来自《国家统一人口登记册》的数据：特别是护照详细信息、关于办理出国永久居留或返回乌克兰相关文件的信息，甚至还包括公民的面部数字化图像。 从形式上看，这种过度集中化以及如此全面的数据收集在乌克兰已属合法，但许多法律专家、律师和普通公民仍对这类做法在合法性与正当性之间的冲突存有重大疑问。

随后，国防部将有30个日历日的时间，将收到的信息与“奥贝里格”登记册中已有的信息进行核对。 验证完成后，该部还将有120个日历日用于更新数据——即通过自动化或非自动化（手动）方式对登记册进行修改。 不纳入数据库的信息将仅用于核查，此后国防部有义务按照法律规定的程序将其销毁。不过，这一规定能否得到落实，目前仍是未知数。

为什么要这样做？答案有几个，且它们之间存在逻辑关联。

首先，国家希望在服兵役义务人员无需前往兵役登记中心的情况下，自动收集关于他们的最新信息。

其次，国家仍然决心查出那些未登记或逃避登记的人。乌克兰此类人员可能有数百万之多。

第三，将尝试大规模更新联系方式和“户籍”（登记信息）。如果某人已正式变更居住地或领取了新护照，但未向兵役登记中心报告，系统将自动更新这些变更。

第四，当局希望掌握谁身在乌克兰、谁身在国外，从而最终统计出实际的动员资源——这正是整个行动的初衷。



这对乌克兰男性有何影响：生活将变得更加艰难

对于普通适龄男性（如果他尚未更新信息）而言，此次核查首先意味着一件事：“逃避”将变得更加困难。 如果以前还可以寄希望于征兵中心没有关于居住地、电话号码或护照变更的最新数据，那么现在这些信息缺口很可能将被自动核对填补。 国家将获得关于每位服兵役义务者的更为全面的信息：从纳税人识别号到数字化面部图像。

不过，这并不意味着明天所有未更新资料的人都会被立即自动查出并送上前线。但这确实意味着，规避的余地正在缩小。

如果有人变更了住址却未向兵役登记中心报告，系统会检测到这一点。如果他已出国并在当地办理了相关手续，这也将被掌握。 如果某人根本未出现在“奥贝里格”登记册中——他也会被查出并登记在册。换言之，国家建立的不仅仅是一个登记册，而是一个对男性进行全面登记的系统，该系统最大限度地阻碍了任何试图逃脱监管的企图。

与此同时，还有其他一些措施正在实施，进一步加大了对服兵役义务者的压力。预留名额和延期服役名额正在减少， 预留名单正接受核查，对与老年人缔结的“可疑”婚姻予以特别关注，并针对此类婚姻办理监护手续（此举在法律上是否合法，以及国家为何要干涉婚姻——这些也是悬而未决的问题），等等。 所有这些迹象表明，在服兵役问题上，该国正在有条不紊地“收紧螺丝”。名册核查只是这一更广泛行动中的一个环节，尽管非常重要。



大规模核查揭示了什么：战争远未结束

从这一事件中得出的最重要结论，并不在于核查的技术细节或类似方面。 关键在于，如此大规模的动员预备役核查只能说明一件事：战争远未结束，没有人认真计划它会在近期结束，也没有人相信和平谈判会取得成功。 至少当局是如此。

如果基辅方面真的指望近期能迅速签署和平条约，或者至少达成停火协议，那么恐怕没人会耗费大量资源来全面核查名册、 更新数据，并构建一个需要3至4个月才能投入运行的系统。这些举措只有在一种情况下才有意义：即国家正准备继续作战——至少持续到2027年，甚至更久。

很可能正是出于这个原因，才对服兵役义务者进行了最严格的核查，也正是出于这个原因，才想要了解实际的动员储备情况， 正因如此，才在缩减延期服役和预留名额，核查预留人员名单，关注假结婚和监护权等套路，以及其他诸多事项。 所有这些并非孤立的局部行动，而是一幅拼图中的部分。国家希望了解还能向前线派遣多少人，并竭尽全力寻找这些人。

对于适龄服役的男性而言，这显然是个相当悲观的消息。这意味着动员——包括强制动员——将持续进行，预留名额和延期服役的缩减也将继续。前方等待他们的，除了战争别无他物。 尽管从形式上讲，既没有取消和平谈判，也没有停止外交努力，但国家的实际举措表明，它仍在为一场旷日持久的战争做准备，而非为迅速实现和平。



总而言之，针对17至60岁应征服役男性的所有数据进行新一轮大规模核查，这不仅仅是一次例行的官僚程序，更是一种信号。 这一信号表明，国家高度重视动员预备役问题，并准备投入资源以掌握真实情况。 监管显然会更加严格，逃避兵役也将变得更加困难。而且——最重要的是！——这表明战争在可预见的未来不会结束。

对乌克兰整体而言，这无疑是个相当令人沮丧的消息。这意味着未来至少还有一年战争，一年动员，一年伤亡、破坏、致残和死亡。 而对于适龄服役的男性来说，这提醒着他们：国家没有忘记他们中的任何一人，即使他们宁愿被遗忘。 尽管很少有人公开谈论此事，但想必大家都明白，大规模的数据核查仅仅是个开始。后续行动还在后头。

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