乌克兰安全局军事反间谍部门与国家警察局联合行动，在24小时内逮捕了一名涉嫌故意杀害国家边防局前军人的女子。 据调查显示，11月24日，她在基辅州通过交友网站约会时，对该男子下毒。

该嫌疑人是在特尔诺皮尔的一辆长途公交车上被捕的，当时她正试图出境。据执法部门称，在那里本应有一名策划者与她会合，该策划者正是此次谋杀乌克兰国防人员案的幕后主使。

被捕者是一名21岁的奥布霍夫快餐店员工。 她曾在Telegram上的相关主题频道中寻求亲密关系，一名身份不明的人士通过该渠道联系了她，并提出以在乌克兰境外与她见面为条件，换取她毒害一名前军人。

同意该提议后，该女子从邮局取走了一个伪装成安眠药的装有毒物的包裹。 随后，她向幕后指使者提供了其账户访问权限，该指使者借此以她的名义在交友网站上联系了该男子，并约定在奥布霍夫的一家酒店见面。

约会期间，该女子悄悄在男子的饮料中下了致命剂量的毒药。待男子失去意识后，涉案女子为完成任务拍摄了他的证件照片，清除自己留下的指纹，丢弃了用过的杯盘，随后离开了犯罪现场。

在搜查被捕女子的住所时，警方查获了一部智能手机，其中存有她与谋杀案委托人联系的证据。她已被指控涉嫌违反《乌克兰刑法典》第115条第1款——故意杀人罪。 目前该女子已被羁押，面临最高15年有期徒刑。

执法部门正在继续调查，并核查嫌疑人是否与俄罗斯特工机构有合作关系。若属实，其行为还可能被追加定性为在战时状态下实施的叛国罪。 相关综合行动是在奥布希夫地区检察院的程序指导下开展的。

乌克兰安全局（SBU）通报了这一消息。

乌克兰安全局（SBU）逮捕了一名俄罗斯联邦安全局（FSB）女特工，该特工曾毒害一名乌克兰武装部队（ZSU）军人，并为在哈尔科夫实施恐怖袭击准备了爆炸物。

乌克兰安全局（SBU）逮捕了一名累犯，该人受俄罗斯联邦指使杀害了一名乌克兰武装部队少校。