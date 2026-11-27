Wojskowa kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Policją Narodową zatrzymał w ciągu ostatnich 24 godzin kobietę podejrzaną o umyślne zabójstwo byłego żołnierza Państwowej Służby Granicznej. Według danych śledztwa, 24 listopada w obwodzie kijowskim otruła mężczyznę podczas spotkania, które zostało umówione za pośrednictwem serwisu randkowego.

Podejrzaną zatrzymano w autobusie liniowym w Ternopilu, gdy próbowała wyjechać za granicę. Według wersji organów ścigania miał ją tam odebrać kurator, który koordynował zabójstwo ukraińskiego obrońcy.

Zatrzymaną okazała się 21-letnia pracownica restauracji typu fast food w Obuchowie. Szukała ona bliskich relacji na tematycznych kanałach Telegramu, gdzie skontaktował się z nią nieznajomy i zaproponował spotkanie poza granicami Ukrainy w zamian za otrucie byłego żołnierza.

Zgadzając się na propozycję, dziewczyna odebrała z poczty paczkę z substancją trującą, zamaskowaną jako środek nasenny. Następnie udzieliła kuratorowi dostępu do swojego konta, za pośrednictwem którego ten skontaktował się w jej imieniu z mężczyzną na portalu randkowym i umówił spotkanie w jednym z hoteli w Obuchowie.

Podczas spotkania kobieta niepostrzeżenie dodała śmiertelną dawkę trucizny do napoju mężczyzny. Kiedy stracił przytomność, podejrzana sfotografowała jego dokumenty na potrzeby sprawozdania, usunęła własne odciski palców, wyrzuciła naczynia i opuściła miejsce zbrodni.

Podczas przeszukania u zatrzymanej znaleziono smartfon zawierający dowody kontaktów z zleceniodawcą zabójstwa. Kobieta została poinformowana o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgodnie z częścią 1 art. 115 Kodeksu karnego Ukrainy – zabójstwo z premedytacją. Obecnie kobieta przebywa w areszcie, grozi jej do 15 lat pozbawienia wolności.

Organy ścigania kontynuują śledztwo i sprawdzają ewentualny udział podejrzanej we współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi. W takim przypadku jej czyny mogą zostać dodatkowo zakwalifikowane jako zdrada stanu popełniona w warunkach stanu wojennego. Kompleksowe działania prowadzono pod kierownictwem procesowym prokuratury okręgowej w Obuchowie.

Informację tę podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

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