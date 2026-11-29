W niedzielę, 29 listopada 2026 roku, na terenie Ukrainy prognozowane jest zmienne zachmurzenie, głównie bez opadów; jedynie na Krymie miejscami możliwe są niewielkie opady śniegu i deszczu – poinformowało Ukrajńskie Centrum Hydrometeorologiczne. W większości regionów zachodnich i centralnych na drogach miejscami pojawi się gołoledź, a w Karpatach w nocy i rano spodziewana jest mgła.

Dzienna temperatura powietrza wyniesie 0–5° mrozu, w Karpatach — 3–8° mrozu, a w Zakarpaciu i na skrajnym południu kraju — 1–3° powyżej zera. Przeważać będzie wiatr północno-wschodni o prędkości 5–12 m/s, z porywami 15–20 m/s na południu oraz do 22 m/s na Krymie i w regionie przyazowskim; w Kijowie i obwodzie nie przewiduje się opadów, a temperatura w ciągu dnia wyniesie 1–3° mrozu w stolicy i 0–5° mrozu w obwodzie.

Źródło: prognoza Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego.

W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 roku, na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowej pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i gołębią w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

Pod koniec listopada i na początku grudnia w Ukrainie spodziewane jest wyraźne ochłodzenie. Opady stopniowo ustaną, a mrozy ogarną większość regionów zarówno w dzień, jak i w nocy.

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