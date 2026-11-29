В воскресенье, 29 ноября 2026 года, на территории Украины прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков; лишь в Крыму местами возможны небольшой снег и дождь, сообщил Укргидрометцентр. В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами образуется гололед, а в Карпатах ночью и утром ожидается туман.

Дневная температура воздуха составит 0–5° мороза, в Карпатах — 3–8° мороза, а в Закарпатье и на крайнем юге страны — 1–3° тепла. Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5–12 м/с, с порывами 15–20 м/с на юге и до 22 м/с в Крыму и Приазовье; в Киеве и области осадков не ожидается, а температура днём составит 1–3° мороза в столице и 0–5° мороза по области.

Источник: прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

В течение недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине происходит заметный переход к зимнему характеру погоды. Неустойчивая погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.

В конце ноября и в начале декабря в Украине ожидается заметное похолодание. Осадки постепенно прекратятся, а морозы охватят большинство областей как днем, так и ночью.

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