В понедельник, 30 ноября, в Украине ожидается погода без осадков. Небольшой снег и мокрый снег возможны лишь местами на крайнем юге страны, сообщил Укргидрометцентр.

На дорогах большинства западных и центральных областей местами прогнозируется гололед. Ветер северо-восточный, а на западе юго-восточный — 5–12 м/с. На юге местами возможны порывы 15–20 м/с.

Ночью 30 ноября температура составит 4–9° мороза. В западных, центральных областях и в Сумской области местами ожидается до 12° мороза, а в Карпатах — 13–17° мороза. Днем прогнозируется 0–5° мороза, в Закарпатье и на крайнем юге — от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в понедельник будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью составит 5–7° мороза, днем — 1–3° мороза. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, рекорд дневной температуры 30 ноября в столице был зафиксирован в 2012 году (+14,0°), а рекорд ночного мороза — в 1931 году (-16,3°).

Во вторник, 1 декабря, в Украине также будет без осадков. Лишь ночью на крайнем юге местами пройдет небольшой снег. Ветер переменных направлений составит 3–8 м/с, а на юге и юго-востоке — северо-восточный, 7–12 м/с, местами с порывами 15–20 м/с.

Температура во вторник ночью составит 7–12° мороза, а на юге и юго-востоке — 4–9° мороза. Днем ожидается 0–5° мороза, в Карпатах и на Закарпатье — от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве во вторник осадков не прогнозируется. Ветер переменных направлений — 3–8 м/с. Ночью температура снизится до 7–9° мороза, а днем составит 1–3° мороза.

Источник: прогноз Укргидрометцентра.

В воскресенье, 29 ноября 2026 года, на территории Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, только в Крыму местами возможны небольшой снег и дождь, сообщил Укргидрометцентр. В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами образуется гололед, а в Карпатах ночью и утром ожидается туман.

В течение недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине происходит заметный переход к зимнему характеру погоды. Неустойчивая погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.

В конце ноября и в начале декабря в Украине ожидается заметное похолодание. Осадки постепенно прекратятся, а морозы охватят большинство областей как днем, так и ночью.

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