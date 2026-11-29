W poniedziałek, 30 listopada, w Ukrainie spodziewana jest pogoda bez opadów. Niewielkie opady śniegu i deszczu ze śniegiem są możliwe jedynie miejscami na skrajnym południu kraju – poinformowało Ukrajńskie Centrum Hydrometeorologiczne.

Na drogach większości obwodów zachodnich i centralnych miejscami prognozowana jest gołoledź. Wiatr północno-wschodni, a na zachodzie południowo-wschodni — 5–12 m/s. Na południu miejscami możliwe są porywy o prędkości 15–20 m/s.

W nocy z 30 listopada temperatura wyniesie 4–9° mrozu. W obwodach zachodnich, centralnych oraz w obwodzie sumskim miejscami spodziewane są temperatury do 12° mrozu, a w Karpatach — 13–17° mrozu. W ciągu dnia prognozowane są temperatury od 0 do 5° mrozu, a w Zakarpaciu i na skrajnym południu — od 2° mrozu do 3° powyżej zera.

W Kijowie w poniedziałek nie będzie opadów. Wiatr północno-wschodni, 5–10 m/s. Temperatura w nocy wyniesie 5–7° mrozu, w ciągu dnia — 1–3° mrozu. Według danych Centralnego Obserwatorium Geofizycznego im. Borisa Srezniewskiego rekordowa temperatura w ciągu dnia 30 listopada w stolicy została odnotowana w 2012 roku (+14,0°), a rekordowy mróz w nocy — w 1931 roku (-16,3°).

We wtorek, 1 grudnia, na Ukrainie również nie będzie opadów. Jedynie w nocy na skrajnym południu miejscami wystąpi niewielki śnieg. Wiatr o zmiennym kierunku będzie wiał z prędkością 3–8 m/s, a na południu i południowym wschodzie — północno-wschodni, o prędkości 7–12 m/s, miejscami z porywami 15–20 m/s.

Temperatura we wtorek w nocy wyniesie 7–12° mrozu, a na południu i południowym wschodzie — 4–9° mrozu. W ciągu dnia spodziewane są temperatury od 0 do 5° mrozu, a w Karpatach i na Zakarpaciu — od 2° mrozu do 3° powyżej zera.

We wtorek w Kijowie nie przewiduje się opadów. Wiatr o zmiennym kierunku — 3–8 m/s. W nocy temperatura spadnie do 7–9° mrozu, a w ciągu dnia wyniesie 1–3° mrozu.

Źródło: prognoza Ukrajńskiego Centrum Hydrometeorologicznego.

W niedzielę, 29 listopada 2026 r., na terenie Ukrainy będzie zmienne zachmurzenie, przeważnie bez opadów; jedynie na Krymie miejscami możliwe są niewielkie opady śniegu i deszczu — poinformował Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne. W większości regionów zachodnich i centralnych na drogach miejscami pojawi się gołoledź, a w Karpatach w nocy i rano spodziewana jest mgła.

W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 r., na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowej pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i oblodzeniem w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

Pod koniec listopada i na początku grudnia w Ukrainie spodziewane jest wyraźne ochłodzenie. Opady stopniowo ustaną, a mrozy ogarną większość regionów zarówno w dzień, jak i w nocy.

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