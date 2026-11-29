W Sumach 29 listopada 2026 r. z powodu przerw w dostawach energii elektrycznej nastąpiła awaria zasilania w jednym z miejskich ujęć wody – poinformowała Rada Miasta Sumy. Obecnie obiekt jest przełączany na awaryjne zasilanie rezerwowe, a specjaliści ds. energetyki pracują nad usunięciem usterek.

W związku z brakiem zasilania ujęcia wody pod kilkoma adresami woda będzie dostarczana do mieszkań mieszkańców ze zmniejszonym ciśnieniem.

Źródło: komunikat Rady Miasta Sumy w serwisie Telegram.

Władze stolicy opracowują różne scenariusze działania na wypadek długotrwałej przerwy w dostawie prądu oraz zakłóceń w dostawach ciepła i wody. Poinformowała o tym 27 listopada Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

Rada Ministrów Ukrainy zobowiązała miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy osób do opracowania planów na wypadek ewentualnych ograniczeń w dostawach wody spowodowanych zniszczeniem pompowni kanalizacyjnych. Na realizację tego zadania władzom lokalnym wyznaczono dwa tygodnie.

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