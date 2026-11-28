Szwedzka firma zbrojeniowa Saab otrzymała od Ukrainy zamówienie na dostawę stacji radarowych Giraffe 1X o łącznej wartości 450 mln euro.

Firma poinformowała o zawarciu umowy 28 listopada.

Dostawa sprzętu zaplanowana jest na rok 2027.

Giraffe 1X to mobilny, trójwymiarowy system radarowy przeznaczony do wykrywania i śledzenia celów powietrznych. Radar jest w stanie wykrywać samoloty, rakiety i drony.

Źródło: Saab.

W Szwecji firma Saab zaprezentowała linię własnych agentów opartych na sztucznej inteligencji, przeznaczonych dla przyszłych platform lotniczych. Nowe technologie zostały już przetestowane na wielozadaniowym myśliwcu Gripen E.

Szwedzka firma Saab zaprezentowała w swoim zakładzie w Linköping pierwszy samolot dalekiego zasięgu do wykrywania i kierowania GlobalEye, wyprodukowany dla Szwecji.

W Szwecji Administracja Materiałów Obronnych (FMV) zawarła z firmą Saab umowę o wartości około 2,9 mld koron szwedzkich, czyli około 303 mln dolarów, na kontynuację prac koncepcyjnych nad przyszłym systemem lotnictwa bojowego. Prace w ramach umowy będą trwały w latach 2026–2028, z możliwością przedłużenia na lata 2029 i 2030.

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