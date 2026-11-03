Saab представив ШІ-агентів для майбутніх авіапроєктів — Breaking Defense

У Швеції компанія Saab представила лінійку власних агентів на основі штучного інтелекту для майбутніх авіаційних платформ. Нові технології вже випробували на багатоцільовому винищувачі Gripen E, повідомляє Breaking Defense.

Випробування на Gripen E

У Saab заявили, що агенти використовують різні методи штучного інтелекту для ухвалення тактичних рішень у складних оперативних умовах. Вони можуть взаємодіяти з пілотом у кабіні або діяти з борту власного безпілотного літального апарата.

Основою проєкту стала Академія пілотів винищувачів зі штучним інтелектом — AI Fighter Jet Pilot Academy. Вона має розробляти ШІ-агентів, а також створювати інфраструктуру для їхнього створення, навчання та оцінювання.

Керівник підрозділу Advanced Programs авіаційного напряму Saab Петер Нільссон заявив, що головним завданням академії є перетворити успішні польоти з агентами на надійну спроможність, яка зможе навчатися, вдосконалюватися та зберігати актуальність із часом.

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Бойові сценарії та безпілотні системи

Наразі ШІ-агентів переважно тестували та інтегрували з винищувачем у сценаріях бою поза межами візуальної видимості. Saab також планує застосувати власні ШІ-технології у розвитку майбутніх авіаційних програм.

Компанія розробляє три безпілотні літальні апарати — A1, A2 та A3 — у межах роботи над майбутнім дроном класу loyal wingman, тобто безпілотним апаратом-супутником бойового літака.

Обчислювальні потужності у Швеції

Для нарощування обчислювальних ресурсів для ШІ-агентів Saab стала одним із засновників підтриманої шведським урядом ініціативи Sferical AI. За словами Нільссона, це має допомогти зберегти контроль над даними у Швеції та уникати залежності від зовнішніх постачальників обчислювальних ресурсів.

Згідно зі слайдом Saab, Sferical AI побудована на архітектурі Nvidia DGX SuperPOD і призначена, зокрема, для розвитку великих мовних та візуально-мовних моделей, які підтримуватимуть взаємодію агентів і операторів. Нільссон також заявив, що застосування системи до одногодинного імітаційного тренувального польоту може дати еквівалент одного мільярда годин польотів людини-пілота.

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