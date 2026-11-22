У неділю, 22 листопада, європейський космічний зонд BepiColombo дістався Меркурія після восьми років подорожі. Апарат вийшов на зв’язок із центром управління польотом, а тепер готується до основної наукової місії. Дослідники планують вивчити магнітне поле планети, її поверхню, ядро та розріджену атмосферу.

У відомстві підтвердили, що апарат вийшов на зв’язок із центром управління польотом. «Ми отримали відповідь від Bepi», — заявили представники агентства. Тепер зонд готуватиметься до основного етапу місії. На початковій орбіті він зможе наближатися до поверхні Меркурія на відстань до 674 кілометрів.

Місія BepiColombo — спільний проєкт Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). Її вартість становить 1,7 млрд євро, або близько 1,9 млрд доларів. Головна мета дослідження — отримати більше інформації про Меркурій, найближчу до Сонця планету. Попри те, що вчені вже мають певні дані про неї, Меркурій досі залишається однією з найменш досліджених планет внутрішньої частини Сонячної системи.

Що досліджуватимуть на Меркурії

BepiColombo складається з двох орбітальних апаратів, які мають різне наукове обладнання. Вони досліджуватимуть магнітне поле Меркурія, складатимуть карту його поверхні, а також вивчатимуть ядро та розріджену атмосферу. Одна з головних цілей науковців — з’ясувати, чи є на планеті вода. Дослідники хочуть дізнатися, де вона може перебувати, який має склад і як утворилася.

Зонд запустили в жовтні 2018 року. Відтоді він подолав понад 10 млрд кілометрів, перш ніж дістатися Меркурія. Управління місією здійснюють із центру Європейського космічного агентства в німецькому Дармштадті, неподалік Франкфурта. У вересні два орбітальні апарати відокремилися від рушійного модуля. Нині вони вже перебувають під дією гравітації Меркурія, хоча поки що залишаються з’єднаними між собою.

За планом, у грудні апарати мають розділитися. Після цього вони продовжать рух до своїх робочих орбіт. Остаточно вийти на них планують до березня 2027 року, а повноцінні наукові дослідження мають розпочатися у квітні.

Як зонд захищають від сонячного випромінювання

Подорож до Меркурія стала складним випробуванням не лише через велику відстань. Планета розташована дуже близько до Сонця, тому космічні апарати отримують значно більше тепла та випромінювання, ніж поблизу Землі. За даними ESA, біля Меркурія сонячне випромінювання може бути вдесятеро інтенсивнішим, ніж на нашій планеті. Тому під час розробки BepiColombo особливу увагу приділили захисту від перегрівання.

Обидва орбітальні апарати мають спеціальне термостійке покриття та багатошарову ізоляцію. Ці матеріали повинні захищати обладнання від екстремальних температур і допомагати йому працювати в складних умовах. Один із апаратів також має незвичайну конструкцію. Він обертатиметься зі швидкістю 15 обертів на хвилину, щоб не перегріватися під час роботи поблизу Сонця.

Тепер після восьми років подорожі BepiColombo переходить до наступного етапу. Якщо всі заплановані маневри пройдуть успішно, вже навесні 2027 року два апарати розпочнуть детальне дослідження Меркурія. Про прибуття зонда 22 листопада повідомило Європейське космічне агентство (ESA).

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