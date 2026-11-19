0:00 / 0:00

Експерти GSMArena оновили рейтинг смартфонів за тривалістю роботи від одного заряду. Перше місце посів Realme P4 Power із акумулятором на 10 001 мА·год.

За показником Active Use Score смартфон продемонстрував 25 годин 35 хвилин активної роботи.

У режимі телефонних розмов він здатний працювати до 61 години. Також пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт.

До п’ятірки лідерів також увійшли Oppo Find X10 Pro Max, Poco X8 Pro Max та Oppo Find X10. Усі ці моделі забезпечують понад 25 годин активного використання.

Водночас iPhone 18 Pro Max посів лише 30-те місце з результатом 19 годин 20 хвилин — майже на шість годин менше, ніж у лідера рейтингу.

Джерело: GSMArena.

Світові поставки смартфонів у третьому кварталі 2026 року скоротилися на 20% у річному вимірі — до 254,7 млн пристроїв.

Відомий техноблогер Зак Нельсон, автор YouTube-каналу JerryRigEverything, розібрав смартфон Trump T1, який рекламують як американський продукт. Усередині пристрою він виявив конструкцію, практично ідентичну тайванському HTC U24 Pro, який виробляють у Китаї. Експеримент із перестановкою материнських плат підтвердив, що обидва смартфони можуть працювати з чужими компонентами.

У Нігерії компанія Infinix представила ігровий смартфон GT 50 Pro із системою рідинного охолодження HydroFlow, механічними тригерами та чипом MediaTek Dimensity 8400 Ultimate.

Читай нас у