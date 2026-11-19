Eksperci serwisu GSMArena zaktualizowali ranking smartfonów pod względem czasu pracy na jednym ładowaniu. Pierwsze miejsce zajął Realme P4 Power z baterią o pojemności 10 001 mAh.

W rankingu Active Use Score smartfon osiągnął wynik 25 godzin i 35 minut aktywnej pracy.

W trybie rozmów telefonicznych urządzenie może działać nawet do 61 godzin. Ponadto obsługuje ono szybkie ładowanie o mocy 80 W.

W pierwszej piątce znalazły się również modele Oppo Find X10 Pro Max, Poco X8 Pro Max oraz Oppo Find X10. Wszystkie te modele zapewniają ponad 25 godzin aktywnego użytkowania.

Tymczasem iPhone 18 Pro Max zajął dopiero 30. miejsce z wynikiem 19 godzin i 20 minut — prawie sześć godzin mniej niż lider rankingu.

Źródło: GSMArena.

Światowa sprzedaż smartfonów w trzecim kwartale 2026 roku spadła o 20% w ujęciu rocznym — do 254,7 mln urządzeń.

Znany bloger technologiczny Zach Nelson, autor kanału na YouTube JerryRigEverything, rozebrał smartfon Trump T1, reklamowany jako produkt amerykański. Wewnątrz urządzenia odkrył konstrukcję praktycznie identyczną z tajwańskim modelem HTC U24 Pro, produkowanym w Chinach. Eksperyment polegający na zamianie płyt głównych potwierdził, że oba smartfony mogą działać z obcymi komponentami.

W Nigerii firma Infinix zaprezentowała smartfon do gier GT 50 Pro z systemem chłodzenia cieczą HydroFlow, mechanicznymi spustami oraz procesorem MediaTek Dimensity 8400 Ultimate.

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