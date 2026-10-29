Смартфон Trump T1 виявився копією HTC: блогер Зак Нельсон розкрив деталі

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Відомий техноблогер Зак Нельсон, автор YouTube-каналу JerryRigEverything, розібрав смартфон Trump T1, який рекламують як американський продукт. Усередині пристрою він виявив конструкцію, практично ідентичну тайванському HTC U24 Pro, який виробляють у Китаї. Експеримент із перестановкою материнських плат підтвердив, що обидва смартфони можуть працювати з чужими компонентами.

Улітку 2026 року фахівці ресурсу iFixit уже розбирали Trump Mobile T1 і дійшли висновку, що пристрій не є оригінальною американською розробкою, а фактично повторює конструкцію HTC U24 Pro. Тепер ці результати підтвердив Зак Нельсон.

За його словами, Trump T1 практично повністю повторює тайванський смартфон HTC U24 Pro, який виготовляють у Китаї. Пристрої мають однакові габарити, екран із частотою оновлення 120 Гц, камери на 50 і 8 мегапікселів, а також роз’єми для навушників і карт пам’яті.

Зовнішні відмінності виявилися мінімальними. Зокрема, Trump T1 отримав жовту задню панель, а спалах на корпусі змістили приблизно на 1,3 сантиметра.

Найбільше запитань викликала внутрішня конструкція пристроїв. Після розбирання Нельсон виявив однакові материнські плати, ідентичне розташування гвинтів та збіжні номери моделей.

Щоб перевірити, наскільки смартфони схожі, блогер поміняв материнські плати місцями між Trump T1 та HTC U24 Pro.

Обидва пристрої після заміни компонентів увімкнулися та працювали без збоїв. Такий результат свідчить про значну конструктивну схожість смартфонів.

Нельсон різко розкритикував заяви про американське походження Trump T1.

«Заяви про те, що пристрій зроблено в Америці, є ляпасом для тих із нас, хто дійсно виробляє речі тут», — прокоментував автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нельсон.

Ще однією деталлю, на яку звернув увагу блогер, став прапор Сполучених Штатів на задній кришці смартфона. За його словами, на зображенні лише 11 смуг замість 13, передбачених оригінальним прапором США.

Під час розбирання Нельсон також не знайшов доказів участі американських інженерів у розробці чи збиранні пристрою.

«Материнські плати взаємозамінні, а президент Сполучених Штатів бреше», — підсумував Нельсон.

Для проведення експерименту блогер позичив смартфон у колеги, щоб перевірити міцність корпусу та захист від води.

Індикатори всередині пристрою свідчили про якісне складання, однак, за результатами розбирання, сам смартфон виявився перейменованою версією HTC U24 Pro.

Попри рекламні заяви про американську розробку та виробництво, результати розбирання вказують на те, що Trump T1 має конструкцію, практично ідентичну смартфону HTC, виготовленому в Китаї. Водночас сам факт конструктивної схожості не дає змоги остаточно встановити походження кожного компонента чи повний ланцюг виробництва пристрою.

Планшет може бути робочим екраном у подорожах, електронним зошитом для навчання або пристроєм для перегляду фільмів. Тому перед покупкою варто не шукати модель із максимальними характеристиками, а визначити, для яких завдань її використовуватимуть найчастіше.

Світові поставки смартфонів у третьому кварталі скоротилися на 20% порівняно з аналогічним періодом попереднього року та стали найнижчими для цього періоду з 2012 року. За попередніми оцінками Counterpoint Research.

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