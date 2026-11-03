Apple почала бета-тест ШІ-функцій для підсумків розмов в Apple Watch — TechCrunch

Apple розпочала для розробників бета-тестування технології Audio Intelligence у складі оновлення iOS 27.3. Набір ШІ-функцій, представлений компанією у вересні, призначений для Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4. Як повідомляє TechCrunch, серед можливостей — розпізнавання важливих звуків, визначення музики, перегляд нещодавно сказаного співрозмовником і створення стислих нотаток за підсумками розмов.

Фрагмент останніх 15 секунд

Функція Live Rewind дає змогу двічі натиснути коліщатко Digital Crown, щоб переглянути на екрані годинника текстовий фрагмент того, що було сказано протягом останніх 15 секунд. Це може бути корисним, наприклад, для повторного перегляду усних вказівок або переліку інформації. Користувач може зберегти фрагмент у застосунку Siri або не робити цього — тоді він буде автоматично видалений через 30 секунд.

Під час активації Live Rewind годинник відтворює звуковий сигнал та показує анімацію. Apple пояснює, що поєднання жесту, звуку й візуального індикатора має повідомляти присутнім про фіксацію сказаного. Під текстовим фрагментом також можна натиснути опцію Ask Siri та поставити запитання про почуту інформацію.

Стислі підсумки розмов

Інша функція, Siri Recaps, створює короткий підсумок розмови з одним реченням і ключовими пунктами — зокрема датами, дедлайнами, цінами або відомостями про оплату. Apple заявляє, що функція не ідентифікує співрозмовників, не зберігає сирий аудіозапис і не формує дослівну транскрипцію. Компанія пропонує використовувати її під час робочих зустрічей, розмов учителів із батьками або тренувань.

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Підсумки можна вмикати вручну або за розкладом, наприклад лише в робочий час; їх також можна вимкнути через Центр керування. Наприкінці дня й після першого ранкового розблокування годинник пропонуватиме переглянути створені нотатки. Їх можна зберегти у Notes або експортувати до Journal, а незбережені підсумки видалятимуться через сім днів. Siri Recaps не працюватиме під час прослуховування музики в навушниках або використання шумозаглушення.

Обробка даних

Apple повідомила, що для роботи Audio Intelligence використовуються чип S11, вбудований мікрофон, моделі Apple Intelligence на iPhone та інфраструктура Private Cloud Compute. Годинник виявляє розмову за участі власника, після чого аудіо через захищене сполучення передається на спарений iPhone. На смартфоні звук перетворюється на скорочений текст без слів-паразитів, а для формування підсумку зашифрований текст надсилається до Private Cloud Compute. За твердженням Apple, підсумки й дані для їх створення одразу видаляються з хмари, а синхронізація з іншими пристроями користувача відбувається у зашифрованому вигляді.

Компанія також заявила, що Siri Recaps створено так, щоб не включати державні ідентифікатори, фінансові й автентифікаційні дані, певні персональні відомості та формулювання, які заохочують самоушкодження. Надалі функції мають надійти до публічної бета-версії перед ширшим запуском.

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