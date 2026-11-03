Apple rozpoczęło dla deweloperów beta-testy technologii Audio Intelligence w ramach aktualizacji iOS 27.3. Zestaw funkcji AI, przedstawiony przez firmę we wrześniu, jest przeznaczony dla Apple Watch Series 12 i Apple Watch Ultra 4. Jak informuje TechCrunch, możliwości obejmują rozpoznawanie ważnych dźwięków, identyfikację muzyki, przeglądanie tego, co rozmówca powiedział niedawno, oraz tworzenie zwięzłych notatek podsumowujących rozmowy.

Fragment ostatnich 15 sekund

Funkcja Live Rewind umożliwia dwukrotne naciśnięcie pokrętła Digital Crown, aby wyświetlić na ekranie zegarka tekstowy fragment tego, co zostało powiedziane w ciągu ostatnich 15 sekund. Może to być przydatne na przykład do ponownego przejrzenia ustnych wskazówek lub listy informacji. Użytkownik może zapisać fragment w aplikacji Siri lub tego nie robić — wówczas zostanie on automatycznie usunięty po 30 sekundach.

Po aktywacji Live Rewind zegarek odtwarza sygnał dźwiękowy i pokazuje animację. Apple wyjaśnia, że połączenie gestu, dźwięku i wskaźnika wizualnego ma informować obecne osoby o rejestrowaniu wypowiedzi. Pod fragmentem tekstu można także nacisnąć opcję Ask Siri i zadać pytanie dotyczące usłyszanych informacji.

Zwięzłe podsumowania rozmów

Inna funkcja, Siri Recaps, tworzy krótkie podsumowanie rozmowy zawierające jedno zdanie i kluczowe punkty, w tym daty, terminy, ceny lub informacje o płatności. Apple twierdzi, że funkcja nie identyfikuje rozmówców, nie przechowuje surowego nagrania audio i nie tworzy dosłownej transkrypcji. Firma proponuje korzystanie z niej podczas spotkań służbowych, rozmów nauczycieli z rodzicami lub treningów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podsumowania można włączać ręcznie lub według harmonogramu, na przykład tylko w godzinach pracy; można je także wyłączyć przez Centrum sterowania. Pod koniec dnia i po pierwszym porannym odblokowaniu zegarek zaproponuje przejrzenie utworzonych notatek. Można je zapisać w Notes lub wyeksportować do Journal, a niezapisane podsumowania będą usuwane po siedmiu dniach. Siri Recaps nie będzie działać podczas słuchania muzyki w słuchawkach ani korzystania z redukcji hałasu.

Przetwarzanie danych

Apple poinformowało, że do działania Audio Intelligence wykorzystywane są chip S11, wbudowany mikrofon, modele Apple Intelligence na iPhonie oraz infrastruktura Private Cloud Compute. Zegarek wykrywa rozmowę z udziałem właściciela, po czym dźwięk jest przesyłany przez bezpieczne połączenie do sparowanego iPhone'a. Na smartfonie dźwięk jest przekształcany w skrócony tekst bez słów-wypełniaczy, a zaszyfrowany tekst jest wysyłany do Private Cloud Compute w celu utworzenia podsumowania. Według Apple podsumowania i dane wykorzystywane do ich tworzenia są natychmiast usuwane z chmury, a synchronizacja z innymi urządzeniami użytkownika odbywa się w formie zaszyfrowanej.

Firma oświadczyła również, że Siri Recaps zaprojektowano tak, aby nie obejmowało identyfikatorów państwowych, danych finansowych i uwierzytelniających, określonych informacji osobistych oraz sformułowań zachęcających do samouszkodzenia. W przyszłości funkcje mają trafić do publicznej wersji beta przed szerszym wdrożeniem.

Czytaj nas na