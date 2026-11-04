W Stanach Zjednoczonych Siły Powietrzne zamierzają opracować mobilne drukarki 3D do szybkiego wznoszenia schronów w bazach wojskowych. Inicjatywa jest realizowana w ramach programu Small Business Innovation Research, do którego wnioski będą przyjmowane do stycznia 2027 roku, informuje Defense News.

Ochrona przed rakietami i dronami

We wniosku Siły Powietrzne przyznały, że przez dziesięciolecia żołnierze często byli zakwaterowani w namiotach, przyczepach i obiektach o płaskich ścianach, które nie zostały zaprojektowane z myślą o współczesnych zagrożeniach z powietrza. Według wrześniowego raportu Biura Generalnego Inspektora Departamentu Obrony USA irańskie ataki uszkodziły setki amerykańskich budynków wojskowych w ośmiu krajach Bliskiego Wschodu.

Siły Powietrzne uważają, że istniejące technologie druku betonem nie rozwiązują jeszcze w pełni zadania ochrony obiektów przed uderzeniami rakiet i bezzałogowców. Chodzi o połączenie materiałów odpowiednich do warunków polowych, procedur dla operatorów oraz geometrii konstrukcji, która zmniejsza oddziaływanie fali uderzeniowej i odłamków.

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Wymagania dla technologii mobilnej

Projekt przewiduje ocenę materiałów cementopodobnych pod kątem wytrzymałości, przyczepności oraz możliwości wykorzystania lokalnie dostępnych komponentów. Planowane jest także opracowanie form obiektów, które mają być bardziej odporne niż tradycyjne konstrukcje o płaskich ścianach: ograniczać odbicie fali uderzeniowej, wzrost ciśnienia, przerywać trajektorie odłamków i lepiej chronić ludzi znajdujących się wewnątrz.

Ostatecznym celem jest mobilna drukarka, którą wojskowi z minimalnym przeszkoleniem będą mogli rozmieścić i obsługiwać w trudnych warunkach polowych. Siły Powietrzne rozważają również cywilne zastosowanie tej technologii w infrastrukturze krytycznej i pomocy humanitarnej, choć jej komercyjne wdrożenie będzie wymagało uzgodnień, w tym dotyczących norm budowlanych.

Wcześniejsze doświadczenia

Siły Powietrzne USA wykorzystały już druk 3D podczas odbudowy bazy lotniczej Tyndall na Florydzie, uszkodzonej przez huragan, w 2023 roku. Osobno eskadra inżynieryjna Gwardii Narodowej stanu Maryland opracowuje własną mobilną drukarkę do betonu.

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