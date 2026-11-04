ВПС США хочуть розробити 3D-принтери для захисних споруд — Defense News

У США Військово-повітряні сили мають намір розробити мобільні 3D-принтери для швидкого зведення захисних споруд на військових базах. Ініціатива реалізується в межах програми Small Business Innovation Research, заявки на яку прийматимуть до січня 2027 року, повідомляє Defense News.

Захист від ракет і дронів

У заявці ВПС визнали, що протягом десятиліть військовослужбовців часто розміщували в наметах, трейлерах і спорудах із пласкими стінами, які не проєктувалися для сучасних повітряних загроз. За даними вересневого звіту Управління генерального інспектора Міністерства оборони США, іранські атаки пошкодили сотні американських військових будівель у восьми країнах Близького Сходу.

ВПС вважають, що наявні технології друку бетоном ще не повністю вирішують завдання захисту споруд від ударів ракет і безпілотників. Ідеться про поєднання придатних для польових умов матеріалів, процедур для операторів і геометрії конструкцій, яка зменшує вплив вибухової хвилі та уламків.

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Вимоги до мобільної технології

Проєкт передбачає оцінювання цементоподібних матеріалів за міцністю, адгезією та можливістю використовувати локально доступні компоненти. Також планують розробляти форми споруд, які мають бути стійкішими за традиційні конструкції з пласкими стінами: зменшувати відбиття вибухової хвилі, обмежувати посилення тиску, переривати траєкторії уламків і краще захищати людей усередині.

Кінцевою метою є мобільний принтер, який зможуть розгорнути й експлуатувати в складних польових умовах військові з мінімальною підготовкою. ВПС також розглядають цивільне застосування технології для критичної інфраструктури та гуманітарної допомоги, хоча її комерційне впровадження потребуватиме погоджень, зокрема щодо будівельних норм.

Попередній досвід

ВПС США вже застосовували 3D-друк під час відновлення авіабази Тиндалл у штаті Флорида, пошкодженої ураганом, у 2023 році. Окремо інженерна ескадрилья Національної гвардії штату Меріленд розробляє власний мобільний бетонний принтер.

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