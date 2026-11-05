Президент OpenAI Брокман заявив про можливе IPO у 2027 році — Channel NewsAsia

У Напі, штат Каліфорнія, США, президент OpenAI Грег Брокман заявив, що компанія, на його думку, може бути готовою до первинного публічного розміщення акцій у 2027 році. Він також повідомив, що більша частина доходів OpenAI тепер надходить від продажів корпоративним клієнтам.

Заява на конференції

Брокман виступив 4 листопада на технологічній конференції The Wall Street Journal у Напі. На запитання зі сцени, чи буде OpenAI готова до IPO наступного року, він відповів, що вважає це ймовірним.

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За даними Channel NewsAsia, яке опублікувало матеріал Reuters, OpenAI нарощує продажі бізнесу, конкуруючи з Anthropic. Компанія також просуває свого агента Codex.

Залучення фінансування

У матеріалі зазначається, що Anthropic може провести IPO до кінця року. OpenAI із Сан-Франциско, за даними Reuters, активізувала залучення фінансування, прагнучи скористатися нещодавнім зростанням після відтермінування планів щодо виходу на біржу.

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