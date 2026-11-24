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Статки генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга за один день збільшилися майже на 34 млрд доларів після його повернення на посаду керівника компанії. Це сталося на тлі різкого зростання вартості акцій виробника чипів, які за підсумками торгів у понеділок, 23 листопада, подорожчали на 31,5%.

За оцінкою видання, після закриття торгової сесії 23 листопада капітал Хуанга сягнув 144 млрд доларів. Це на 33,9 млрд доларів більше, ніж до початку торгів. Завдяки такому приросту бізнесмен піднявся з 18-го на 13-те місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Стрімке збільшення статків відбулося після того, як рада директорів Nvidia оголосила про негайне повернення Хуанга на посаду генерального директора. Відповідне рішення ухвалили одноголосно після низки обговорень і зустрічей із колишнім керівником компанії.

У раді директорів заявили, що переконалися у здатності Хуанга очолювати Nvidia та не вважають його повернення загрозою національній безпеці США. Голова ради Гарві Джонс наголосив, що Хуанг є саме тією людиною, яка має керувати компанією.

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто втрутився в ситуацію та переконав раду директорів повернути Хуанга. В інтерв’ю CNBC він розповів, що спілкувався з членами ради та схилив їх до ухвалення відповідного рішення.

Повернення Хуанга стало несподіваним поворотом після його відставки 12 листопада. Він залишив посаду на тлі скандалу навколо ймовірних позашлюбних стосунків, зокрема з Еліс Хуанг, яку підозрюють у зв’язках із китайськими спецслужбами, а також із топменеджеркою Nvidia Кімберлі Пауелл.

Водночас розслідування щодо ймовірних стосунків Хуанга з Еліс Хуанг триває, попри його повернення на посаду. Крім того, американські законодавці планують заслухати керівника Nvidia в Конгресі на початку грудня в межах перевірки можливих загроз національній безпеці.

Раніше через скандал статки очільника Nvidia скоротилися більш ніж на чверть. Сам бізнесмен тоді опустився нижче десятого місця в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

Про це повідомляє Forbes.

У понеділок 23 листопада генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг повернувся до офісу компанії, де його радісно зустріли співробітники. Працівники вітали керівника гучними оплесками.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг виступить у Сенаті США 3 грудня — CoinDesk.

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