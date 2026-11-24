Majątek dyrektora generalnego firmy Nvidia, Jensena Huanga, wzrósł w ciągu jednego dnia o prawie 34 mld dolarów po jego powrocie na stanowisko szefa firmy. Stało się to w związku z gwałtownym wzrostem wartości akcji producenta chipów, które po zamknięciu sesji w poniedziałek, 23 listopada, podrożały o 31,5%.

Według szacunków magazynu, po zamknięciu sesji giełdowej 23 listopada majątek Huanga osiągnął 144 mld dolarów. To o 33,9 mld dolarów więcej niż przed rozpoczęciem sesji. Dzięki temu wzrostowi biznesmen awansował z 18. na 13. miejsce w rankingu najbogatszych ludzi świata.

Gwałtowny wzrost majątku nastąpił po tym, jak rada dyrektorów Nvidii ogłosiła natychmiastowy powrót Huanga na stanowisko dyrektora generalnego. Odpowiednią decyzję podjęto jednogłośnie po serii dyskusji i spotkań z byłym szefem firmy.

Rada dyrektorów oświadczyła, że przekonała się o zdolnościach Huanga do kierowania firmą Nvidia i nie uważa jego powrotu za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Przewodniczący rady, Harvey Jones, podkreślił, że Huang jest właśnie tą osobą, która powinna kierować firmą.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że osobiście interweniował w tej sprawie i przekonał radę dyrektorów do przywrócenia Huanga. W wywiadzie dla CNBC powiedział, że rozmawiał z członkami rady i skłonił ich do podjęcia odpowiedniej decyzji.

Powrót Huanga stał się nieoczekiwanym zwrotem wydarzeń po jego rezygnacji 12 listopada. Zrezygnował ze stanowiska w związku ze skandalem dotyczącym domniemanych związków pozamałżeńskich, w szczególności z Alice Huang, którą podejrzewa się o powiązania z chińskimi służbami specjalnymi, a także z menedżerką najwyższego szczebla firmy Nvidia, Kimberly Powell.

Jednocześnie śledztwo w sprawie domniemanych relacji Huanga z Alice Huang trwa, pomimo jego powrotu na stanowisko. Ponadto amerykańscy ustawodawcy planują przesłuchać szefa Nvidii w Kongresie na początku grudnia w ramach badania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.

Wcześniej, w wyniku skandalu, majątek szefa Nvidii zmniejszył się o ponad jedną czwartą. Sam biznesmen spadł wówczas poniżej dziesiątego miejsca w rankingu najbogatszych ludzi świata według magazynu Forbes.

Informuje o tym magazyn Forbes.

W poniedziałek 23 listopada dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, powrócił do biura firmy, gdzie został radośnie powitany przez pracowników. Pracownicy powitali szefa gromkimi brawami.

Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, wystąpi przed Senatem USA 3 grudnia — CoinDesk.

Inwestor wskazał na zagrożenia dla przyszłego szefa firmy Nvidia — Fortune

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