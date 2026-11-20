TikTok wprowadza nowe narzędzie Likeness Detection („Wykrywanie podobieństwa”), które pomoże osobom publicznym w wyszukiwaniu treści generowanych przez sztuczną inteligencję, w których wykorzystano ich wizerunek bez zgody.

Funkcja ta jest skierowana do przedstawicieli władz, polityków oraz oficjalnych stron partii politycznych. Użytkownicy muszą potwierdzić swoją tożsamość, po czym będą otrzymywać powiadomienia o pojawieniu się odpowiednich filmów lub kont.

Wykryte treści będzie można zgłaszać zespołowi ds. bezpieczeństwa TikTok w celu weryfikacji i ewentualnego usunięcia.

Nowość ta jest wprowadzana w kontekście rozprzestrzeniania się deepfake’ów i dezinformacji, które mogą wpływać na procesy wyborcze w Europie.

Źródło: Euronews.

TikTok uruchomił oddzielną aplikację TikTok Shop w Singapurze, Malezji, Tajlandii i na Filipinach. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem iOS i Android i oferuje spersonalizowane rekomendacje produktów, możliwość dokonywania zakupów podczas transmisji na żywo oraz za pośrednictwem krótkich filmików, a także składanie zamówień bezpośrednio w aplikacji.

Niemcy i Austria wezwały do wyłączenia europejskiej działalności TikToka spod kontroli chińskiej firmy ByteDance i przekazania jej europejskiemu właścicielowi. Berlin i Wiedeń oświadczyły, że ma to pomóc w ochronie danych użytkowników i ograniczeniu wpływu Chin na tę sieć społecznościową.

Hiszpańska agencja ochrony danych AEPD rozpoczęła kontrolę serwisu TikTok w związku z podejrzeniem rozpowszechniania na platformie materiałów przedstawiających przemoc seksualną wobec dzieci. Jednocześnie organ regulacyjny odrzucił żądanie rządu dotyczące tymczasowego zablokowania aplikacji w Hiszpanii i oświadczył, że skoncentruje się na działaniach dotyczących konkretnych treści niezgodnych z prawem.

Czytaj nas na