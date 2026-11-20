Firma rozważa powrót do konstrukcji z zaokrąglonymi krawędziami wyświetlacza w przyszłym smartfonie. Z dostępnych informacji wynika, że Apple eksperymentuje z taką konstrukcją już od około trzech lat.

Apple zamierza przywrócić jedną z unikalnych cech smartfonów Samsunga — zakrzywione ekrany. Według plotek jubileuszowe modele iPhone 20 Pro/Pro Max, których premiera przewidziana jest na jesień 2027 roku, będą wyposażone w wyświetlacz z zaokrąglonymi krawędziami ze wszystkich czterech stron.

Według informacji podanych przez Ice Universe firma eksperymentuje z taką konstrukcją już od około trzech lat. Według wstępnych danych ramki wokół wyświetlacza w takich iPhone'ach będą miały grubość około 1 mm i praktycznie zlewać się będą z zaokrąglonymi krawędziami. Na żywo będzie to wyglądało „fantastycznie”.

Oczekuje się, że linia iPhone'ów z 2027 roku będzie obejmowała cztery modele: dwa z płaskimi ekranami i dwa z czterostronnie zakrzywionym szkłem. Rendery, które pojawiły się niedawno, przedstawiają wczesne prototypy o silnym stopniu zaokrąglenia — obecne wersje urządzenia, według źródła, mają mniej wyraźne „wodospady”.

Samsung po raz pierwszy zaprezentował smartfon z zakrzywionym ekranem już w 2013 roku. Następnie pojawił się Galaxy Note Edge, którego ekran płynnie przechodził wyłącznie na prawą krawędź obudowy. Później firma rozszerzyła ten projekt na obie strony, praktycznie eliminując boczne ramki.

Takie podejście utrzymywało się aż do modelu Galaxy S21 Ultra. Począwszy od Galaxy S22 Ultra, Samsung zaczął stopniowo zmniejszać zakrzywienie, a w modelu S24 Ultra całkowicie przeszedł na całkowicie płaski ekran. Jednocześnie zakrzywione wyświetlacze nie wykazywały powszechnych wad technicznych — główną skargą użytkowników pozostawały jedynie przypadkowe naciśnięcia na krawędziach.

Na razie firma Apple nie potwierdziła oficjalnie radykalnej zmiany wyglądu jubileuszowego iPhone'a. Tymczasem Samsung koncentruje się na przygotowaniach do premiery serii Galaxy S27 (w tym nowego modelu S27 Pro), której premiera zaplanowana jest na początek 2027 roku.

Źródło: Sammy Fans

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