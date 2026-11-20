该公司正在考虑为未来的新款智能手机重新采用圆角屏幕设计。据现有消息显示，苹果公司已对此设计进行了约三年的探索。

苹果计划重现三星智能手机的一项独特特色——曲面屏。 据传闻，预计于2027年秋季发布的纪念版iPhone 20 Pro/Pro Max将采用四边均呈圆角的显示屏。

据Ice Universe透露，该公司已针对这种设计进行了约三年的试验。 据初步数据显示，此类iPhone屏幕周围的边框厚度约为1毫米，并将与圆角边缘几乎融为一体。实际效果将“令人惊叹”。

预计2027年的iPhone产品线将包含四款机型：两款采用平面屏幕，两款采用四边曲面玻璃。 近日曝光的渲染图展示了早期原型机，其边缘弧度非常明显——据消息人士称，当前版本的设备“瀑布屏”弧度则不那么明显。

三星早在2013年就首次推出了曲面屏智能手机。 随后推出的Galaxy Note Edge，其屏幕仅向机身右侧边缘平滑延伸。此后，该公司将这一设计扩展至机身两侧，实际上消除了侧边边框。

这种设计一直延续到了Galaxy S21 Ultra。从Galaxy S22 Ultra开始，三星逐渐减少了屏幕的弯曲程度，而在S24 Ultra上则完全改用了全平屏。 尽管如此，曲面屏并未出现大规模的技术缺陷——用户的主要投诉仅限于屏幕边缘的误触问题。

目前，苹果尚未正式确认这款纪念版iPhone将进行彻底的重新设计。与此同时，三星正专注于筹备Galaxy S27系列（包括新款S27 Pro），该系列计划于2027年初发布。

来源：Sammy Fans

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