在《侠盗猎车手VI》可负担性排行榜中，乌克兰在欧洲各国中排名垫底。乌克兰的普通员工若要购买这款备受期待的游戏的基础版，需要工作超过31小时。 相比之下，位居榜首的卢森堡居民只需工作一个半小时即可。

The World in Maps的分析师将各国的游戏售价与平均每小时净工资进行了对比。结果显示，欧洲各国居民的购买力存在显著差异。

乌克兰在欧洲各国中表现最差。乌克兰人需要工作超过31小时，才能买得起一份标准的《GTA 6》数字版。

相比之下，在游戏可负担性排名第一的卢森堡，购买这款游戏仅需工作约1.5小时。因此，乌克兰人需要工作的时间几乎是该国居民的19倍。

在其他欧洲国家，购买《GTA 6》标准版所需的工作时间如下：

德国——2.32小时；

法国——2.67小时；

英国——4.99小时；

波兰——5.25小时；

罗马尼亚——5.9小时；

摩尔多瓦——19.9小时。

Rockstar Games计划于2026年11月19日正式发布《侠盗猎车手VI》。

PlayStation 5、Xbox Series X和Xbox Series S主机用户现已开放预购。与此同时，PC用户还需稍作等待——PC版将于稍后推出。

目前，《GTA 6》数字版的定价如下：

标准版——3499格里夫纳（79.99美元）；

豪华版——4299格里夫纳（99.99美元）。

因此，考虑到当地的收入水平，该游戏的高昂价格使得《GTA 6》对乌克兰玩家而言，远不如对大多数其他欧洲国家居民那样容易入手。

《The World in Maps》的研究报告证实了这一点。

11月19日凌晨00:00，Rockstar Games推出的全新大型游戏《侠盗猎车手VI》（Grand Theft Auto VI）将迎来万众期待的正式发售。 经过多年的等待和多次延期，玩家终于能够沉浸于露西娅与杰森这对犯罪搭档的故事中，故事背景设定在阳光明媚的怀斯城。

《侠盗猎车手6》在Metacritic评分网站上获得了100分中的99分，与1997年发行的《塞尔达传说：时之笛》并列历史最高评分游戏榜首。

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