Украина заняла последнее место среди европейских стран в рейтинге доступности Grand Theft Auto VI. Чтобы приобрести базовую версию долгожданной игры, украинскому работнику придется отработать более 31 часа. Для сравнения: жителю Люксембурга, возглавившему рейтинг, достаточно всего полутора часов работы.

Аналитики The World in Maps сравнили стоимость игры в разных странах со средней чистой почасовой заработной платой. Результаты показали значительную разницу в покупательной способности европейцев.

Украина продемонстрировала худший показатель среди стран Европы. Украинцам нужно работать более 31 часа, чтобы заработать на стандартную цифровую копию GTA 6.

В то же время в Люксембурге, занявшем первое место по доступности игры, для такой покупки достаточно примерно 1,5 часа работы. Таким образом, украинцам приходится работать почти в 19 раз дольше, чем жителям этой страны.

В других европейских странах количество рабочего времени, необходимого для приобретения стандартного издания GTA 6, составляет:

Германия — 2,32 часа;

Франция — 2,67 часа;

Великобритания — 4,99 часа;

Польша — 5,25 часа;

Румыния — 5,9 часа;

Молдова — 19,9 часа.

Официальный релиз Grand Theft Auto VI от Rockstar Games запланирован на 19 ноября 2026 года.

Предзаказы на игру уже открыты для владельцев консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. В то же время пользователям ПК придётся подождать — компьютерная версия появится позже.

На данный момент установлены следующие цены на цифровые версии GTA 6:

Standard Edition — 3499 гривен (79,99 доллара);

Premium Edition — 4299 гривен (99,99 доллара).

Таким образом, высокая стоимость игры на фоне уровня доходов делает GTA 6 значительно менее доступной для украинских геймеров, чем для жителей большинства других европейских стран.

Об этом свидетельствует исследование The World in Maps.

В ночь на 19 ноября в 00:00 состоится долгожданный релиз Grand Theft Auto VI — новой масштабной игры от Rockstar Games. После многих лет ожидания и многочисленных переносов даты выхода геймеры смогут окунуться в историю криминального дуэта Люсии и Джейсона, которая разворачивается в солнечном Вайс-Сити.

Grand Theft Auto 6 набрала 99 из 100 баллов на агрегаторе Metacritic, разделив первое место в рейтинге самых высокооцененных игр в истории с The Legend of Zelda: Ocarina of Time, вышедшей в 1997 году.

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