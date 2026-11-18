GTA 6 станет для украинцев одним из самых дорогих развлечений
Украина заняла последнее место среди европейских стран в рейтинге доступности Grand Theft Auto VI. Чтобы приобрести базовую версию долгожданной игры, украинскому работнику придется отработать более 31 часа. Для сравнения: жителю Люксембурга, возглавившему рейтинг, достаточно всего полутора часов работы.
Аналитики The World in Maps сравнили стоимость игры в разных странах со средней чистой почасовой заработной платой. Результаты показали значительную разницу в покупательной способности европейцев.
Украина продемонстрировала худший показатель среди стран Европы. Украинцам нужно работать более 31 часа, чтобы заработать на стандартную цифровую копию GTA 6.
В то же время в Люксембурге, занявшем первое место по доступности игры, для такой покупки достаточно примерно 1,5 часа работы. Таким образом, украинцам приходится работать почти в 19 раз дольше, чем жителям этой страны.
В других европейских странах количество рабочего времени, необходимого для приобретения стандартного издания GTA 6, составляет:
- Германия — 2,32 часа;
- Франция — 2,67 часа;
- Великобритания — 4,99 часа;
- Польша — 5,25 часа;
- Румыния — 5,9 часа;
- Молдова — 19,9 часа.
Официальный релиз Grand Theft Auto VI от Rockstar Games запланирован на 19 ноября 2026 года.
Предзаказы на игру уже открыты для владельцев консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. В то же время пользователям ПК придётся подождать — компьютерная версия появится позже.
На данный момент установлены следующие цены на цифровые версии GTA 6:
- Standard Edition — 3499 гривен (79,99 доллара);
- Premium Edition — 4299 гривен (99,99 доллара).
Таким образом, высокая стоимость игры на фоне уровня доходов делает GTA 6 значительно менее доступной для украинских геймеров, чем для жителей большинства других европейских стран.
Об этом свидетельствует исследование The World in Maps.
В ночь на 19 ноября в 00:00 состоится долгожданный релиз Grand Theft Auto VI — новой масштабной игры от Rockstar Games. После многих лет ожидания и многочисленных переносов даты выхода геймеры смогут окунуться в историю криминального дуэта Люсии и Джейсона, которая разворачивается в солнечном Вайс-Сити.
Grand Theft Auto 6 набрала 99 из 100 баллов на агрегаторе Metacritic, разделив первое место в рейтинге самых высокооцененных игр в истории с The Legend of Zelda: Ocarina of Time, вышедшей в 1997 году.