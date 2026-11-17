17 ноября стало известно о разработке американских исследователей из Университета штата Северная Каролина. Робот Howl высотой около 122 см призван обнаруживать и собирать яйца, которые куры откладывают на полу птичников без клеток.

В основе проекта — гуманоид Unitree G1. Робота обучают распознавать яйца с помощью искусственного интеллекта, компьютерного зрения и машинного обучения, а движения для их осторожного сбора программируют, в частности, с помощью виртуальной реальности.

Разработка должна помочь фермам преодолеть нехватку работников и сократить потери продукции. В некоторых безклеточных хозяйствах яйца, отложенные на полу, составляют 2–15 % от общего объема производства. На ферме со 100 тысячами кур это может составлять до 15 тысяч яиц ежедневно.

В настоящее время исследователи совершенствуют программирование робота. Практическую демонстрацию его возможностей планируют провести до начала 2027 года.

Источник: Interesting Engineering.

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