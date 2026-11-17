17 listopada pojawiły się informacje o projekcie amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej. Robot Howl o wysokości około 122 cm ma za zadanie wykrywać i zbierać jaja, które kury składają na podłodze w kurnikach bez klatek.

Podstawą projektu jest humanoid Unitree G1. Robota uczy się rozpoznawać jaja za pomocą sztucznej inteligencji, widzenia komputerowego i uczenia maszynowego, a ruchy niezbędne do ich ostrożnego zbierania są programowane między innymi za pomocą VR.

Rozwiązanie to ma pomóc gospodarstwom w pokonaniu niedoboru pracowników i zmniejszeniu strat produkcyjnych. W niektórych gospodarstwach bezklatkowych jaja zniesione na podłogę stanowią 2–15% całkowitej produkcji. W gospodarstwie liczącym 100 tysięcy kur może to oznaczać nawet 15 tysięcy jaj dziennie.

Obecnie naukowcy udoskonalają oprogramowanie robota. Praktyczną demonstrację jego możliwości planują przeprowadzić przed początkiem 2027 roku.

Źródło: Interesting Engineering.

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