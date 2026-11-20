W sobotę i niedzielę, 21–22 listopada, spodziewana jest niska aktywność geomagnetyczna. Magnetosfera Ziemi pozostanie stosunkowo spokojna; nie przewiduje się żadnych odczuwalnych zaburzeń magnetycznych.

Taką prognozę opublikowało Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej Narodowej Agencji ds. Badań Oceanicznych i Atmosferycznych Stanów Zjednoczonych (NOAA).

Jednocześnie prognoza może ulec zmianie, ponieważ specjaliści aktualizują dane dotyczące aktywności słonecznej co trzy godziny. Za najdokładniejsze uważa się prognozy na najbliższą dobę.

Źródło: NOAA.

Siedemnaście sond kosmicznych śledziło wyrzut koronalny, który miał miejsce na Słońcu 15 grudnia 2024 r., i wykryło jego niezwykłą asymetryczną strukturę. Obserwacje wykazały, że wyrzut składał się z dwóch części: szybsza poruszała się w kierunku sektora Ziemi i Marsa, a wolniejsza — w kierunku sondy STEREO-A.

Naukowcy uzyskali nowe, niezwykle szczegółowe zdjęcia powierzchni Słońca, które ujawniły nieznane dotąd cechy jego aktywności. Dzięki teleskopowi im. Daniela K. Inouye, zainstalowanemu na wyspie Maui na Hawajach, badaczom udało się przyjrzeć rozgrzanej powierzchni naszej gwiazdy z bezprecedensową dokładnością.

Na Słońcu powstały trzy dziury koronalne, jednak sytuacja geomagnetyczna pozostaje stabilna.

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