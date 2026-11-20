В субботу и воскресенье, 21–22 ноября, ожидается низкая геомагнитная активность. Магнитосфера Земли будет оставаться относительно спокойной, заметных магнитных возмущений не прогнозируется.

Такой прогноз обнародовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

В то же время прогноз может измениться, ведь специалисты обновляют данные о солнечной активности каждые три часа. Наиболее точными считаются прогнозы на сутки вперед.

Источник: NOAA.

Семнадцать космических аппаратов отследили корональный выброс массы, произошедший на Солнце 15 декабря 2024 года, и обнаружили его необычную асимметричную структуру. Наблюдения показали, что выброс состоял из двух частей: более быстрая двигалась в секторе Земли и Марса, а более медленная — в направлении аппарата STEREO-A.

Учёные получили новые сверхдетализированные изображения поверхности Солнца, которые раскрыли ранее недоступные особенности его активности. Благодаря телескопу имени Дэниела К. Иноуэ, установленному на острове Мауи на Гавайях, исследователям удалось рассмотреть раскаленную поверхность нашей звезды с беспрецедентной точностью.

На Солнце образовались три корональные дыры, однако геомагнитная обстановка остается стабильной.

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