Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разрабатывает человекоподобных боевых роботов. Первые образцы компания рассчитывает представить в течение ближайших 15–18 месяцев.

«Первые прототипы военного уровня должны появиться относительно скоро, возможно, через 15–18 месяцев», — заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, Rheinmetall в настоящее время активно инвестирует в это направление. В частности, компания работает над созданием верхней части туловища такого робота.

Он также отметил, что для обеспечения функциональности таких систем необходим высокий уровень развития искусственного интеллекта, чтобы наделить роботов достаточными когнитивными способностями для общения и взаимодействия с людьми.

Паппергер не уточнил, какие именно военные задачи мог бы выполнять такой прототип робота от Rheinmetall. Его предположение о том, что первые прототипы, вероятно, будут представлены не раньше 2028 года, свидетельствует о том, что эти роботы вряд ли будут готовы к реальному боевому применению до 2030-х годов.

В настоящее время разработкой человекоподобных роботов занимаются различные технологические компании, особенно значительный прогресс был достигнут за последние два года.

Источник: Hartpunkt

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