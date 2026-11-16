JATEC занимается разработкой 3D-печати компонентов для украинских беспилотников

Совместный центр Украина — НАТО (JATEC) реализует проект по внедрению аддитивного производства для нужд беспилотных систем Украины и стран Альянса.

Технология 3D-печати позволяет изготавливать детали послойно по цифровым моделям. Это поможет оперативнее ремонтировать и модернизировать дроны, а также обеспечивать подразделения необходимыми компонентами.

В рамках проекта состоялся семинар с участием представителей подразделений беспилотных систем Сил обороны Украины, специалистов по аддитивному производству и представителей стран НАТО. Участники обсудили ремонт техники, поставку деталей и развитие тактической логистики.

Особое внимание уделяется подготовке специалистов и формированию экспертного сообщества, которое будет помогать внедрять новые технологии в вооруженных силах.

Источник: Министерство обороны Украины

В Польше состоялась первая встреча в рамках Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), что является важным шагом к интеграции Украины в структуры НАТО. Центр, расположенный в Быдгоще, призван укрепить оборонный потенциал Украины путем внедрения стандартов НАТО и обмена опытом.

Во вторник, 5 марта, в польском Быдгоще прошла первая встреча проектной группы по запуску JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) — первого совместного учреждения Альянса и Украины.

Читай нас в