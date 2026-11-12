Учёные предсказали очередной конец света на завтра, 13 ноября — Euronews

Международные СМИ вспомнили известную научную статью 1960 года, авторы которой с помощью математической модели рассчитали дату гибели человечества — пятницу, 13 ноября 2026 года. Работу под названием «Конец света: пятница, 13 ноября 2026 года» опубликовал в журнале Science австрийско-американский физик Хайнц фон Ферстер вместе с коллегами.

Проанализировав демографические данные за два тысячелетия, исследователи пришли к выводу, что при сохранении тогдашних темпов прироста населения кривая его численности достигнет математической бесконечности именно в ноябре 2026 года.

Связав расчеты с пятницей 13-го, ученый стремился привлечь внимание общественности к глобальной проблеме перенаселения. Прогноз точно совпадал с реальными показателями до начала 1990-х годов, однако впоследствии темпы рождаемости существенно замедлились. По актуальным оценкам ООН, численность населения Земли достигнет пика примерно в 10,3 миллиарда человек в середине 2080-х годов, после чего начнёт постепенно сокращаться.

Источник: Издание Euronews.

Численность населения Земли превышает уровень, который планета способна поддерживать в долгосрочной перспективе, учитывая современный уровень потребления ресурсов.

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