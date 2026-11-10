Испания и Португалия медленно вращаются по часовой стрелке над Африкой, — ученые

Пиренейский полуостров, на котором расположены Испания и Португалия, постепенно вращается по часовой стрелке под воздействием тектонических сил Африканской плиты. Скорость этого движения составляет всего несколько миллиметров в год. При этом оно противоположно направлению вращения, характерному для предыдущего этапа геологической истории региона.

В своей работе исследователи проанализировали спутниковые геодезические измерения и данные о землетрясениях. Они изучили перемещения земной коры и напряжения, воздействующие на нее, чтобы воссоздать современную картину тектонических деформаций в регионе.

Средиземноморье расположено на стыке нескольких литосферных плит, которые взаимодействуют между собой на протяжении десятков миллионов лет. Значительная часть современного ландшафта сформировалась в результате альпийского горообразования, начавшегося примерно 90 миллионов лет назад, в конце мелового периода. Тогда Средиземного моря в его нынешнем виде ещё не существовало, а часть региона занимал океан Тетис.

«По мере открытия Северной Атлантики Африканская плита изменила направление движения и начала сближаться с Евразией. Океаническая кора погружалась в зоны субдукции, постепенно закрывая океан Тетис. В конце концов, 30 миллионов лет назад этот процесс привел к столкновению Африки и Европы и образованию Альп», — говорится в статье.

Тектонические изменения повлияли не только на формирование Альп, но и на территорию современного Пиренейского полуострова. До открытия Атлантического океана земли, на которых сейчас расположены Испания и Португалия, были соединены с частью суши, которая сегодня является западным побережьем Франции.

Когда началось раскрытие Северной Атлантики, Иберийский блок постепенно отделился от Евразии. Формирование системы океанического рассувания вдоль современной континентальной окраины Франции способствовало образованию Бискайского залива.

Впоследствии новообразованная Иберийская микроплита начала двигаться на юго-запад, одновременно вращаясь против часовой стрелки. Дальнейшее взаимодействие с соседними плитами сместило её примерно на 200 километров на восток, приблизив к нынешнему положению.

Позже процесс альпийского горообразования прижал Иберийский блок к Европейскому континенту. Это способствовало формированию Пиренеев — горного хребта, который в настоящее время отделяет Испанию от Франции.

Хотя основные черты современного тектонического ландшафта уже сформировались, движения земной коры продолжаются. По словам исследователя из Университета Страны Басков Асьера Мадариета, Африканская и Евразийская плиты продолжают сближаться со скоростью примерно 4–6 миллиметров в год.

В то же время определить, как именно этот процесс влияет на Пиренейский полуостров, непросто. Граница между Африкой и Евразией достаточно четко прослеживается в Атлантическом океане и вблизи Алжира. Однако к югу от Испании и Португалии она становится значительно сложнее.

Особенно сложной для изучения является Гибралтарская дуга — изогнутая геологическая структура, простирающаяся вокруг Гибралтарского пролива. Она расположена в зоне сложной деформации между Африканской и Евразийской плитами.

Чтобы исследовать процессы вдоль этой границы, ученые объединили спутниковые геодезические измерения с информацией о землетрясениях. Анализ перемещений земной коры и напряжений в ней позволил установить современные закономерности деформации региона.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что Пиренейский полуостров медленно вращается по часовой стрелке. Наиболее явно это движение проявляется в западной и юго-западной частях полуострова. Это направление противоположно тому, которое было характерно для предыдущего этапа его геологической истории.

Причиной изменений является дальнейшее сближение Африки и Евразии. К западу от Гибралтарского пролива Африканская плита передает сжимающие силы к окраине Иберийского блока. Далее на восток часть этой деформации компенсируется земной корой Гибралтарской дуги и прилегающего региона Альборан.

По мнению авторов исследования, полученные результаты помогают лучше понять активные тектонические структуры на границе Европы и Африки.

Кроме того, эти данные могут стать основой для дальнейшего изучения активных разломов и более точной оценки сейсмической опасности в регионе, в частности на территории Пиренеев.

Таким образом, хотя движение Пиренейского полуострова почти незаметно в повседневной жизни, оно отражает длительные процессы взаимодействия литосферных плит, которые продолжают изменять геологическую структуру Европы.

Об этом пишет Futura-sciences со ссылкой на исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Gondwana Research.

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