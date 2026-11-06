Apple оказалась причастной к скрытым ограничениям в клавиатуре iPhone — Reuters

Apple использует скрытый список, состоящий примерно из 100 тысяч слов и фраз, которые клавиатура iPhone не предлагает при автозаполнении и блокирует при вводе текста свайпом.

Среди них — выражения «диктатор Трамп» и «сонный Джо».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследователя Дерика Кауффмана, который обнаружил этот список в системных файлах Apple с помощью ИИ.

Большинство ограничений касается нецензурной лексики, наркотиков, секса и насилия. Однако в список также попали политические и общественно чувствительные выражения, в частности «независимость Тибета», «Объединенная Ирландия» и «оккупированные территории».

В Apple заявили, что пользователи могут самостоятельно вводить любые слова, а клавиатура настроена так, чтобы избегать предложений, которые могут быть неуместными или оскорбительными.

Источник: Reuters

Apple начнет проверять на «вредный контент» материалы в iCloud, которыми пользователи делятся через настройку «Любой по ссылке». Изменение вступит в силу с выходом iOS 27.3, а также версий 27.3 для iPadOS, macOS и visionOS.

Apple в рамках обновления iOS 27.3, которое начало распространяться во вторник в формате Developer Preview, разрешила разработчикам интегрировать новые возможности Siri AI в сторонние приложения. Голосовой помощник сможет выполнять действия в более широком круге приложений, используя личный контекст пользователя, запросы на естественном языке и информацию с экрана.

Apple признала задержки с поставками нового iPhone Duo и сообщила, что пока не может прогнозировать, когда предложение устройства сравняется со спросом. Об этом во время телефонной конференции по итогам четвертого квартала финансового года заявил операционный директор компании Сабих Хан.

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