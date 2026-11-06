苹果使用了一份包含约10万个单词和短语的隐藏列表，iPhone键盘在自动填充时不会提供这些内容，并且在滑动输入文本时会将其屏蔽。

其中包括“独裁者特朗普”和“瞌睡乔”等词组。

路透社援引研究员德里克·考夫曼的报道称，他借助人工智能在苹果的系统文件中发现了这份清单。

大多数限制涉及脏话、毒品、性内容和暴力内容。然而，该列表中还包含一些政治和社会敏感词汇，特别是“西藏独立”、“统一的爱尔兰”和“被占领土”。

苹果公司表示，用户可以自行输入任何词语，而键盘的设置旨在避免提供可能不恰当或具有冒犯性的建议。

来源：路透社

苹果将开始对用户通过“任何拥有链接的人”设置在iCloud中分享的内容进行“有害内容”审查。 该变更将随iOS 27.3以及iPadOS、macOS和visionOS的27.3版本一同生效。

在周二以开发者预览版形式开始推送的 iOS 27.3 更新中，苹果允许开发者将 Siri AI 的新功能集成到第三方应用中。 该语音助手将能够利用用户的个人上下文、自然语言查询以及屏幕信息，在更广泛的应用程序中执行操作。

苹果承认新款iPhone Duo的供货出现延迟，并表示目前尚无法预测何时才能实现供需平衡。公司首席运营官萨比赫·汗在财年第四季度电话会议上透露了这一消息。

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