Apple не може спрогнозувати подолання дефіциту iPhone Duo — TechCrunch

Apple визнала затримки з постачанням нового iPhone Duo та повідомила, що поки не може спрогнозувати, коли пропозиція пристрою зрівняється з попитом. Про це під час телефонної конференції за підсумками четвертого кварталу фінансового року заявив операційний директор компанії Сабіх Хан, повідомляє TechCrunch.

Постачання затримуються

За словами Хана, iPhone Duo наразі має обмежене постачання, хоча нарощування виробництва відбувається успішно. Компанія працює над тим, щоб якнайшвидше передати новий пристрій покупцям, але точні строки досягнення балансу між попитом і пропозицією назвати не змогла.

Покупці, які не оформили передзамовлення одразу або не придбали смартфон у магазинах Apple на старті продажів, бачать строки доставки, що переходять на наступний рік. Оператор Verizon, за даними видання, вибачався перед клієнтами за затримки та пропонував їм подарункові картки.

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Попит і дорожчі компоненти

У жовтні Financial Times писала, що Apple назвала попит на Duo надзвичайним: пристрій розкупили на сайті компанії за кілька годин після початку продажів, а дати доставки перенесли на наступний рік.

Під час дзвінка також обговорювали зростання вартості чипів пам’яті, пов’язане з високим попитом з боку індустрії штучного інтелекту. Хан зазначив, що Apple неохоче підвищувала ціни на низку продуктів. Компанія також поглиблює співпрацю з виробником титану Perryman для постачання матеріалів для нового складаного пристрою.

Генеральний директор Apple Джон Тернус заявив, що компанія задоволена першою реакцією оглядачів і покупців та намагається якомога швидше доставити iPhone Duo клієнтам.

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