Apple признала задержки с поставками нового iPhone Duo и сообщила, что пока не может спрогнозировать, когда предложение устройства сравняется со спросом. Об этом во время телефонной конференции по итогам четвертого квартала финансового года заявил операционный директор компании Сабих Хан, сообщает TechCrunch.

Поставки задерживаются

По словам Хана, iPhone Duo сейчас поставляется в ограниченном количестве, хотя наращивание производства проходит успешно. Компания работает над тем, чтобы как можно быстрее передать новое устройство покупателям, но не смогла назвать точные сроки достижения баланса между спросом и предложением.

Покупатели, которые не оформили предзаказ сразу или не приобрели смартфон в магазинах Apple на старте продаж, видят сроки доставки, переходящие на следующий год. Оператор Verizon, по данным издания, извинялся перед клиентами за задержки и предлагал им подарочные карты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спрос и более дорогие компоненты

В октябре Financial Times писала, что Apple назвала спрос на Duo чрезвычайным: устройство раскупили на сайте компании за несколько часов после начала продаж, а даты доставки перенесли на следующий год.

Во время звонка также обсуждался рост стоимости чипов памяти, связанный с высоким спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта. Хан отметил, что Apple неохотно повышала цены на ряд продуктов. Компания также углубляет сотрудничество с производителем титана Perryman для поставок материалов для нового складного устройства.

Генеральный директор Apple Джон Тернус заявил, что компания довольна первой реакцией обозревателей и покупателей и пытается как можно быстрее доставить iPhone Duo клиентам.

Читай нас в