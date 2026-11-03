苹果无法预测iPhone Duo供应短缺何时缓解 — TechCrunch

苹果承认新款iPhone Duo的交付出现延迟，并表示目前无法预测该设备的供应何时能与需求持平。该公司首席运营官萨比赫·汗在第四财季业绩电话会议上作出这一表示，TechCrunch报道。

交付出现延迟

汗表示，iPhone Duo目前供应有限，尽管产能提升进展顺利。公司正努力尽快将这款新设备交付给消费者，但无法给出供需达到平衡的确切时间。

未能立即预订或未在开售初期于苹果门店购买该智能手机的消费者，看到的交付日期已延至明年。据该媒体报道，运营商Verizon曾就延迟向客户道歉，并向他们提供礼品卡。

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需求与更昂贵的组件

英国《金融时报》10月报道称，苹果称Duo的需求异常强劲：该设备开售后数小时内就在公司网站售罄，交付日期也被推迟到明年。

电话会议还讨论了内存芯片价格上涨的问题，这与人工智能行业的高需求有关。汗指出，苹果不愿提高多款产品的价格。该公司还正深化与钛金属制造商Perryman的合作，以供应新款折叠设备所需的材料。

苹果首席执行官约翰·特努斯表示，公司对评测者和消费者的初步反应感到满意，并正努力尽快将iPhone Duo交付给客户。

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