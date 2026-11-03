Apple potwierdziło opóźnienia w dostawach nowego iPhone’a Duo i poinformowało, że na razie nie może przewidzieć, kiedy podaż urządzenia zrówna się z popytem. Podczas telekonferencji dotyczącej wyników czwartego kwartału roku fiskalnego powiedział o tym dyrektor operacyjny firmy Sabih Khan, informuje TechCrunch.

Dostawy są opóźnione

Według Khana iPhone Duo jest obecnie dostępny w ograniczonych ilościach, choć zwiększanie produkcji przebiega pomyślnie. Firma pracuje nad jak najszybszym dostarczeniem nowego urządzenia kupującym, lecz nie była w stanie podać dokładnego terminu osiągnięcia równowagi między popytem a podażą.

Klienci, którzy nie złożyli zamówienia w przedsprzedaży od razu lub nie kupili smartfona w sklepach Apple na początku sprzedaży, widzą terminy dostaw przypadające na przyszły rok. Operator Verizon, według publikacji, przepraszał klientów za opóźnienia i oferował im karty podarunkowe.

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Popyt i droższe komponenty

W październiku Financial Times pisał, że Apple określiło popyt na Duo jako nadzwyczajny: urządzenie wyprzedało się na stronie firmy w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia sprzedaży, a terminy dostaw przesunięto na przyszły rok.

Podczas rozmowy omówiono również wzrost cen chipów pamięci związany z dużym popytem ze strony branży sztucznej inteligencji. Khan zauważył, że Apple niechętnie podnosiło ceny szeregu produktów. Firma pogłębia także współpracę z producentem tytanu Perryman w celu dostaw materiałów do nowego składanego urządzenia.

Dyrektor generalny Apple John Ternus oświadczył, że firma jest zadowolona z pierwszych reakcji recenzentów i kupujących oraz stara się jak najszybciej dostarczyć iPhone’a Duo klientom.

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