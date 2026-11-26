25 listopada 2026 r. Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych (FCC) udzieliła firmie SpaceX, należącej do Elona Muska, zezwolenia na umieszczenie na orbicie do miliona satelitów, które będą pełnić funkcję orbitalnych centrów danych. Projekt o nazwie Starmind ma zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji.

SpaceX nie jest jedyną firmą, która planuje przenieść serwery poza Ziemię. Własne projekty opracowują Blue Origin Jeffa Bezosa, Google oraz start-up Starcloud.

Zwolennicy tej koncepcji obiecują niemal nieprzerwany dostęp do energii słonecznej oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej. Jednak umieszczenie serwerów w kosmosie stwarza nowe problemy — od trudności z naprawą sprzętu po ryzyko zderzeń z kosmicznymi śmieciami.

UA.News przeanalizowało, jak będą działać kosmiczne centra danych, na ile ekonomicznie uzasadnione jest ich umieszczenie na orbicie oraz jakie zagrożenie może to stanowić dla infrastruktury satelitarnej.

Co wiadomo o kosmicznych centrach danych SpaceX i jej konkurentów

SpaceX złożyło wniosek o utworzenie sieci orbitalnych centrów danych już 30 stycznia 2026 roku. Ogółem firma otrzymała zezwolenie na rozmieszczenie do miliona satelitów obliczeniowych, które planuje umieścić na wysokości od 500 do 1002 km, a do przesyłania informacji między nimi będzie wykorzystywana łączność laserowa.

Elon Musk zamierza rozpocząć starty już w trzecim kwartale 2027 roku. Zgodnie z warunkami zezwolenia FCC do listopada 2035 roku SpaceX ma umieścić na orbicie co najmniej 100 tysięcy satelitów, do listopada 2038 roku – 500 tysięcy, a do listopada 2040 roku — zakończyć rozmieszczenie całej konstelacji.

Równolegle z Maskiem własną infrastrukturę obliczeniową w kosmosie planuje stworzyć Jeff Bezos. W marcu 2026 roku jego firma Blue Origin złożyła wniosek do FCC o rozmieszczenie do 51 600 satelitów w ramach projektu Sunrise.

Dla Bezosa jest to okazja nie tylko do wejścia na rynek mocy obliczeniowych, ale także do zapewnienia stałego popytu na starty własnej ciężkiej rakiety New Glenn.

Google rozwija również projekt Suncatcher, który zakłada stworzenie sieci satelitów wyposażonych we własne procesory TPU przeznaczone do sztucznej inteligencji. Z kolei start-up Starcloud stawia na wysokowydajne procesory graficzne firmy Nvidia oraz duże panele słoneczne.

Po co przenosić centra danych z Ziemi w kosmos

Główną przyczyną powstania takich projektów stał się gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji. Firmy technologiczne muszą konkurować nie tylko o procesory, ale także o energię elektryczną, działki oraz dostęp do wody potrzebnej do chłodzenia serwerów.

Według prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) światowe zużycie energii elektrycznej przez centra danych do 2030 roku może wzrosnąć do 950 TWh — prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2025.

Dyrektor generalny Starcloud, Philip Johnston, wyjaśnił w wywiadzie dla McKinsey, że to właśnie infrastruktura energetyczna staje się główną przeszkodą w rozwoju branży.

Na odpowiednio dobranej orbicie panele słoneczne mogą otrzymywać światło niemal nieprzerwanie. Firmy nie będą też musiały kupować działek pod kompleksy serwerowe, budować dla nich naziemnych elektrowni ani podłączać się do przeciążonych sieci energetycznych.

Jednak darmowa energia słoneczna nie oznacza darmowych obliczeń. Panele, procesory, systemy chłodzenia i łączności trzeba wyprodukować, dostarczyć na orbitę i utrzymywać w stanie gotowości do pracy.

Jak będą działać kosmiczne centra danych

Zamiast jednego ogromnego kompleksu serwerowego firma SpaceX planuje stworzyć rozproszoną sieć satelitów, z których każdy będzie pełnił funkcję oddzielnego modułu obliczeniowego.

Urządzenia będą wyposażone w procesory, nośniki danych, panele słoneczne, radiatory, silniki do korekcji orbity oraz sprzęt do łączności laserowej.

Pierwsze eksperymenty z wykorzystaniem tych technologii już trwają. W październiku 2026 roku firma Google wystrzeliła eksperymentalnego satelitę w ramach projektu Suncatcher przy pomocy rakiety SpaceX. Następnie firma poinformowała o otrzymaniu pierwszej odpowiedzi sztucznej inteligencji, wygenerowanej bezpośrednio na orbitalnym procesorze TPU.

Najbardziej perspektywiczne dla takich centrów danych mogą okazać się zadania, które nie wymagają ciągłego przesyłania dużych ilości informacji między Ziemią a orbitą. Na przykład generowanie odpowiedzi przez sieci neuronowe lub przetwarzanie zdjęć satelitarnych.

Jednocześnie uczenie dużych modeli językowych wymaga niezwykle szybkiej wymiany informacji między tysiącami procesorów. Zapewnienie takiej współpracy między poszczególnymi statkami kosmicznymi jest trudniejsze niż między serwerami w jednym pomieszczeniu.

Dlaczego chłodzenie serwerów w kosmosie jest trudniejsze niż na Ziemi

Pomimo niskiej temperatury przestrzeni kosmicznej chłodzenie sprzętu na orbicie stanowi złożone wyzwanie inżynieryjne. W kosmosie praktycznie nie ma powietrza, dlatego zwykłe systemy chłodzenia nie mogą odprowadzać ciepła do otoczenia tak, jak ma to miejsce na Ziemi. W rzeczywistości próżnia kosmiczna działa na zasadzie izolacji termicznej termosu.

Aby odprowadzać ciepło, orbitalne centra danych będą potrzebowały dużych radiatorów, które będą wypromieniowywać zgromadzoną energię cieplną.

W kwietniu 2026 roku Amerykańska Izba Obrachunkowa (GAO) opublikowała badanie, w którym określiła odprowadzanie ciepła jako jedną z głównych barier technologicznych dla rozwoju kosmicznych centrów danych.

Według szacunków autorów badania zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego dużych kompleksów obliczeniowych będzie wymagało stworzenia paneli słonecznych większych niż te, które ludzkość dotychczas wysyłała i montowała w kosmosie.

W ten sposób oszczędności związane z zaopatrzeniem w wodę i naziemnymi systemami chłodzenia mogą zostać zniwelowane przez koszty produkcji i dostarczenia w kosmos ogromnych radiatorów.

Jak opłacalne są kosmiczne centra danych

Elon Musk jest przekonany, że kosmiczne centra danych już w najbliższych latach będą w stanie wyprzedzić centra naziemne pod względem efektywności ekonomicznej. Podczas wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davosie w styczniu 2026 roku przedsiębiorca stwierdził, że umieszczenie mocy obliczeniowych na orbicie pozwoli przezwyciężyć ograniczenia energetyczne, z którymi boryka się branża sztucznej inteligencji.

„Najtańszym miejscem do umieszczenia sztucznej inteligencji stanie się kosmos. Stanie się to w ciągu dwóch, co najwyżej trzech lat” – stwierdził Musk.

W lutym 2026 roku w wywiadzie udzielonym Dwarakeszowi Patelowi biznesmen bardziej szczegółowo wyjaśnił swoje stanowisko. Jego zdaniem zaleta kosmicznych centrów danych polega nie tylko na dostępności energii słonecznej, ale także na możliwości znacznie szybszego zwiększania mocy obliczeniowej bez konieczności rozbudowy naziemnej infrastruktury energetycznej.

Musk liczy, że obniżenie kosztów startów kosmicznych dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu statku Starship pozwoli SpaceX na masowe dostarczanie sprzętu obliczeniowego na orbitę. Zgodnie z optymistycznym scenariuszem przedsiębiorcy, w przyszłości firma będzie mogła co roku wysyłać w kosmos centra danych o łącznej mocy około 200 GW.

Jednak dyrektor generalny Starcloud, Philip Johnston, uważa, że orbitalne centra danych będą mogły konkurować z naziemnymi, jeśli koszt transportu ładunków w kosmos spadnie do około 500 dolarów za kilogram.

„Obecnie kosmiczne centra danych są ogólnie droższe, głównie ze względu na koszty startów. Długoterminowa opłacalność w znacznym stopniu zależy od tego, jak będą się zmieniać te koszty” – wyjaśnił Johnston.

Szacuje on potencjalne koszty infrastruktury kosmicznych centrów danych na mniej niż 5 mln dolarów na megawat mocy, w porównaniu z 12–15 mln dolarów w przypadku naziemnych kompleksów w USA.

Badacze z Google w swojej pracy naukowej dotyczącej orbitalnych centrów danych zakładają jeszcze niższy koszt startów — około 200 dolarów za kilogram. W takim scenariuszu zamortyzowane koszty dostarczenia sprzętu na orbitę mogą zbliżyć się do kosztów energii elektrycznej w równoważnym kompleksie naziemnym.

Znacznie bardziej sceptycznie jednak ocenia perspektywy branży czołowy analityk ABI Research, Andrew Cavalier. W swoim badaniu dla IEEE Spectrum przeanalizował ekonomię kosmicznych centrów danych nawet przy niezwykle optymistycznym koszcie startów wynoszącym 44 dolary za kilogram.

Według jego szacunków dodatkowe koszty związane z ochroną sprzętu przed promieniowaniem, chłodzeniem oraz zapewnieniem niezawodności systemów mogą sprawić, że obliczenia kosmiczne będą znacznie droższe od naziemnych, nawet w takim scenariuszu.

Jak dotąd żadna firma nie wykazała opłacalności orbitalnych centrów danych na skalę przemysłową.

Kto będzie naprawiał kosmiczne centra danych

Jedną z głównych zalet naziemnych centrów danych jest możliwość ich stałej konserwacji. W przypadku awarii procesora, dysku twardego lub zasilacza inżynierowie mogą wymienić pojedynczy komponent.

W kosmosie nawet niewielka usterka fizyczna może doprowadzić do utraty całego satelity obliczeniowego. Profesor elektrotechniki i inżynierii komputerowej Uniwersytetu CarnegieMellona, specjalizujący się w projektowaniu systemów obliczeniowych dla satelitów, w komentarzu dla NPR sceptycznie ocenił perspektywy szybkiego obniżenia kosztów kosmicznych centrów danych.

Według naukowca koszt i złożoność operacji związanych z konserwacją sprzętu w kosmosie mogą wzrosnąć 10-krotnie, a w niektórych przypadkach nawet 100-krotnie w porównaniu z infrastrukturą naziemną. W związku z tym korzyści ekonomiczne wynikające z umieszczenia serwerów na orbicie muszą być niezwykle znaczące, aby zrównoważyć te koszty.

Lucía uznał również za zbyt optymistyczną prognozę Elona Muska, zgodnie z którą wdrożenie infrastruktury sztucznej inteligencji w kosmosie może stać się tańsze niż na Ziemi już w ciągu dwóch–trzech lat.

Jednocześnie dyrektor generalny Starcloud, Philip Johnston, przyznaje, że pierwsze generacje kosmicznych centrów danych najprawdopodobniej w ogóle nie będą przewidywały fizycznej naprawy sprzętu na orbicie. Satelity będą musiały działać autonomicznie przez około pięć lat.

Część usterek będzie można usuwać zdalnie. Jednak fizycznie uszkodzonego procesora lub przebitego radiatora nie da się w ten sposób naprawić.

Dodatkowym problemem jest szybkie starzenie się sprzętu. Firmy Nvidia, AMD i Google regularnie wprowadzają na rynek nowe generacje procesorów. Na Ziemi modernizacja wymaga wymiany serwerów, podczas gdy w kosmosie może ona wiązać się z wystrzeleniem zupełnie nowych satelitów.

Co się stanie, jeśli kosmiczne centrum danych wybuchnie lub zderzy się z kosmicznymi śmieciami

Zniszczenie naziemnego centrum danych stwarza przede wszystkim problemy dla jego właściciela i klientów. Podobna awaria w kosmosie może stanowić zagrożenie dla satelitów innych firm, a nawet całych państw.

Według danych NASA średnia prędkość względna zderzenia śmieci kosmicznych z innymi obiektami na orbicie wynosi około 36 tysięcy km/h. W takich warunkach nawet niewielki odłamek może poważnie uszkodzić sprzęt.

W lutym 2009 roku amerykański satelita Iridium 33 zderzył się z nieczynnym rosyjskim satelitą „Kosmos-2251”. Zgodnie z bazą danych Europejskiej Agencji Kosmicznej w wyniku zderzenia powstało ponad dwa tysiące zarejestrowanych odłamków. Jeśli odłamki jednego satelity uszkodzą inne aparaty, które z kolei utworzą nowe fragmenty, może dojść do kaskadowego ciągu zderzeń. Zjawisko to znane jest jako syndrom Kesslera.

W swoim raporcie z 2026 roku Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) ostrzegła, że ilość śmieci kosmicznych może nadal rosnąć, nawet przy całkowitym wstrzymaniu nowych startów.

Według szacunków agencji nowe zderzenia i zniszczenia statków kosmicznych powodują powstawanie odłamków szybciej, niż te w naturalny sposób opuszczają orbitę i wpadają w atmosferę Ziemi.

Zniszczenie jednego centrum danych niekoniecznie spowoduje katastrofę na wielką skalę. Jednak umieszczenie setek tysięcy dodatkowych satelitów znacznie zwiększa potencjalne ryzyko.

Jak kosmiczne centra danych mogą wpłynąć na Starlink, GPS i astronomię

Orbita okołoziemna jest już wykorzystywana do zapewniania łączności internetowej, obserwacji meteorologicznych, rozpoznania wojskowego i badań naukowych. Wzrost liczby satelitów będzie wymagał częstszej korekty ich orbit, zużycia zasobów układów napędowych oraz koordynacji między operatorami.

Uszkodzenie satelitów komunikacyjnych może potencjalnie spowodować przerwy w dostępie do internetu. Jednocześnie satelity GPS znajdują się na wysokości około 20 200 km, więc awaria centrum danych na niskiej orbicie okołoziemskiej nie spowoduje automatycznego zaprzestania działania globalnego systemu nawigacyjnego.

Przeciwko masowemu rozmieszczaniu orbitalnych centrów danych sprzeciwiają się również astronomowie. Duże panele słoneczne będą odbijać światło, powodując zakłócenia dla teleskopów naziemnych, a systemy chłodzenia będą generować promieniowanie podczerwone.

Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne (AAS) opublikowało 25 listopada oświadczenie dotyczące decyzji FCC o zezwoleniu na rozmieszczenie satelitów SpaceX.

„Uważamy za niezwykle ważne, aby FCC uwzględniała ochronę astronomii optycznej i podczerwonej podczas rozpatrywania wniosków operatorów satelitarnych” – podkreślono w organizacji.

Naukowcy obawiają się, że zakrojone na szeroką skalę rozmieszczenie kosmicznych centrów danych może zagrozić wieloletnim inwestycjom państwowym w badania astronomiczne.

W ten sposób potencjalne korzyści ekonomiczne mogą odnieść prywatne korporacje, podczas gdy część negatywnych skutków spadnie na państwa, instytucje naukowe i innych uczestników rynku kosmicznego.

Co stanie się z kosmicznymi centrami danych po zakończeniu ich eksploatacji

Satelity mają ograniczony okres eksploatacji. Z czasem ulegają degradacji panele słoneczne, psuje się elektronika, wyczerpują się zasoby silników, a procesory stają się przestarzałe.

Jeśli założymy, że średni okres eksploatacji satelity obliczeniowego wyniesie pięć lat, to aby utrzymać milionową konstelację, SpaceX będzie musiało wymieniać około 200 tysięcy urządzeń rocznie.

Obecnie wiele satelitów po zakończeniu eksploatacji kieruje się w stronę atmosfery ziemskiej, gdzie ulegają spaleniu. Jednak masowa utylizacja dużych satelitów obliczeniowych może stanowić dodatkowe obciążenie dla atmosfery.

W swoim raporcie na temat stanu środowiska kosmicznego ESA zwraca uwagę, że wzrost liczby startów, satelitów i ich powrotów do atmosfery stopniowo zwiększa ryzyko nawet dla ludzi na powierzchni Ziemi ze względu na możliwość spadku fragmentów statków kosmicznych.

Osobną kwestią pozostaje odpowiedzialność prawna za awarie, ubezpieczenie sprzętu oraz odszkodowania dla właścicieli innych satelitów w przypadku ich uszkodzenia. Wszystkie te czynniki będą również miały wpływ na ostateczny koszt obliczeń kosmicznych.

Czy kosmiczne centra danych będą w stanie zastąpić naziemne

Najbardziej realistycznym scenariuszem na najbliższe lata pozostaje współistnienie naziemnej i kosmicznej infrastruktury obliczeniowej. Orbitalne centra danych mogą okazać się szczególnie przydatne do przetwarzania informacji generowanych bezpośrednio w kosmosie. Jednocześnie w przypadku większości tradycyjnych usług w chmurze oraz uczenia sieci neuronowych kompleksy naziemne nadal zachowują istotne przewagi.

Nawet firma Google obecnie pozycjonuje Project Suncatcher jako długoterminowy projekt badawczy, a nie gotową alternatywę dla naziemnych centrów danych.

Ponadto firmy technologiczne nadal opracowują bardziej energooszczędne procesory, udoskonalają systemy chłodzenia i inwestują w energetykę jądrową. Dlatego kosmiczne centra danych będą musiały konkurować nie z dzisiejszą infrastrukturą naziemną, ale z tą, która będzie istnieć za dziesięć czy piętnaście lat.

Główne pytanie nie dotyczy już tego, czy ludzkość jest w stanie wysłać serwery w kosmos, ale tego, czy uda jej się sprawić, by obliczenia kosmiczne były tańsze, niezawodniejsze i bezpieczniejsze od tych naziemnych.

Skoro bowiem oszczędności energii elektrycznej będą wymagały ciągłych startów rakietowych, wymiany całych satelitów i walki z kosmicznymi śmieciami, przeniesienie centrów danych poza Ziemię może nie rozwiązać istniejących problemów branży technologicznej, a jedynie stworzyć nowe — już w skali planetarnej.

Czytaj nas na