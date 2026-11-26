2026年11月25日，美国联邦通信委员会（FCC）批准了埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司部署多达100万颗卫星的申请，这些卫星将作为轨道数据中心运行。 该项目名为Starmind，旨在满足人工智能日益增长的计算能力需求。

SpaceX并非唯一一家计划将服务器移出地球的公司。杰夫·贝索斯的Blue Origin、谷歌以及初创公司Starcloud都在开发各自的项目。

该概念的支持者承诺，这将实现几乎不间断的太阳能供应，并降低电力成本。然而，将服务器部署到太空也会带来新的问题——从设备维修的复杂性到与太空垃圾发生碰撞的风险。

UA.News深入分析了太空数据中心将如何运作、将其部署在轨道上在经济上是否合理，以及这可能会对卫星基础设施构成哪些威胁。

关于SpaceX及其竞争对手的太空数据中心，目前已知哪些信息

SpaceX早在2026年1月30日就提交了建立轨道数据中心网络的申请。 该公司已获准部署多达100万颗计算卫星，计划将它们部署在500至1002公里的高度，并利用激光通信在卫星之间传输信息。

埃隆·马斯克预计将于2027年第三季度开始发射。 根据FCC许可条款，SpaceX须在2035年11月前将至少10万颗卫星送入轨道，在2038年11月前达到50万颗， 并在2040年11月前完成整个卫星群的部署。

与马斯克同时，杰夫·贝索斯也计划在太空中建立自己的计算基础设施。 2026年3月，他的公司Blue Origin向美国联邦通信委员会（FCC）提交了申请，计划在日出（Sunrise）项目框架内部署多达51,600颗卫星。

对贝索斯而言，这不仅是一个进军计算能力市场的机会，还能确保其自主研发的重型火箭新格伦（New Glenn）拥有稳定的发射需求。

谷歌也在推进Suncatcher项目，计划构建一个搭载专有人工智能TPU处理器的卫星网络。而初创公司Starcloud则押注于英伟达的高性能图形处理器和大型太阳能电池板。

为何要将数据中心从地球迁移到太空

此类项目涌现的主要原因在于人工智能的迅猛发展。科技公司如今不仅要在处理器领域展开竞争，还必须争夺电力、土地以及用于服务器冷却的水资源。

据国际能源署（IEA）预测，到2030年，全球数据中心的电力消耗可能增至950太瓦时——与2025年相比几乎翻了一番。

Starcloud首席执行官菲利普·约翰斯顿在接受麦肯锡采访时解释道，能源基础设施正成为该行业发展的主要障碍。

在选定合适的轨道上，太阳能电池板几乎可以持续接收阳光。企业也不必为服务器园区购买土地、为其建设地面发电站，也不必接入已超负荷的电网。

然而，免费的太阳能并不意味着免费的计算服务。太阳能电池板、处理器、冷却系统和通信系统都需要制造、运送至轨道，并保持其正常运行状态。

太空数据中心将如何运作

SpaceX计划不再建造一个巨大的服务器园区，而是建立一个分布式卫星网络，每颗卫星都将作为独立的计算模块运行。

这些卫星将配备处理器、存储设备、太阳能电池板、散热器、轨道修正发动机以及激光通信设备。

针对此类技术的首批实验已经展开。 2026年10月，谷歌借助SpaceX的火箭，在Suncatcher项目框架下发射了一颗实验卫星。随后，该公司宣布收到了首个由轨道TPU处理器直接生成的人工智能响应。

对于此类数据中心而言，最具前景的可能是那些无需在地球与轨道之间持续传输海量信息的工作。例如，神经网络的响应生成或卫星图像处理。

与此同时，大型语言模型的训练需要在数千个处理器之间进行极高速的信息交换。确保不同航天器之间的这种交互，比同一机房内服务器之间的交互更为困难。

为什么在太空中为服务器散热比在地球上更难

尽管太空环境温度极低，但在轨道上对设备进行冷却仍是一项复杂的工程任务。 太空中几乎没有空气，因此常规冷却系统无法像在地球上那样将热量传递给周围环境。实际上，太空真空的环境原理与保温瓶的隔热原理相同。

为了散热，轨道数据中心需要大型散热器来辐射积累的热能。

2026年4月，美国政府问责局（GAO）发布了一份研究报告，其中将散热问题列为阻碍太空数据中心发展的主要技术障碍之一。

据该研究报告作者估算，要满足大型计算集群的能源需求，将需要制造比人类此前在太空中发射和组装的太阳能电池板更大的设备。

因此，在供水和地面冷却系统方面节省的成本，可能会被制造和向太空运送巨型散热器的费用所抵消。

太空数据中心的经济效益究竟如何

埃隆·马斯克坚信，未来几年内，太空数据中心的经济效益将超越地面数据中心。 2026年1月，这位企业家在达沃斯世界经济论坛上发表演讲时表示，将计算能力部署到轨道上将有助于克服人工智能行业面临的能源限制。

“太空将成为部署人工智能最经济实惠的地方。这将在两年内，至多三年内实现，”马斯克表示。

2026年2月，这位企业家在接受德瓦尔凯什·帕特尔采访时更详细地阐述了自己的观点。 在他看来，太空数据中心的优势不仅在于太阳能的易获取性，还在于能够显著加快计算能力的扩展，而无需扩建地面能源基础设施。

马斯克预计，随着星舰（Starship）实现重复使用，太空发射成本将大幅降低，这将使SpaceX能够大规模地将计算设备运送至轨道。 根据这位企业家乐观的设想，未来该公司每年将能向太空发射总容量约200吉瓦的数据中心。

然而，Starcloud首席执行官菲利普·约翰斯顿认为，只有当向太空运送货物的成本降至每公斤约500美元时，轨道数据中心才能与地面数据中心竞争。

“目前，太空数据中心总体上成本更高，这主要是由于发射成本所致。长期的经济效益在很大程度上取决于这些成本的变化趋势，”约翰斯顿解释道。

他估计，太空数据中心的潜在基础设施成本为每兆瓦功率不到500万美元，而美国地面设施的成本则为1200万至1500万美元。

谷歌的研究人员在其关于轨道数据中心的学术论文中，设想的发射成本更低——约为每公斤200美元。 在此情景下，将设备送入轨道的摊销成本可能接近同等规模地面设施的电力成本。

然而，ABI Research首席分析师安德鲁·卡瓦利尔对该行业的前景持更为怀疑的态度。他在为《IEEE Spectrum》撰写的研究报告中，甚至以每公斤44美元这一极其乐观的发射成本为基准，分析了太空数据中心的经济性。

据他估算，即使在这种情景下，用于保护设备免受辐射、冷却以及确保系统可靠性的额外成本，仍可能使太空计算的成本远高于地面计算。

迄今为止，尚未有任何公司证明轨道数据中心在工业规模上具备经济效益。

谁来维修太空数据中心

地面数据中心的主要优势之一在于能够进行持续的技术维护。如果处理器、存储器或电源出现故障，工程师可以更换单个组件。

而在太空中，哪怕是微小的物理故障，都可能导致整颗计算卫星的失效。卡内基梅隆大学电气与计算机工程系教授梅隆大学的电气工程与计算机工程教授布伦丹·露西娅（Brandon Lucia）专攻卫星计算系统的开发，他在接受NPR采访时对太空数据中心成本快速下降的前景持怀疑态度。

据该学者估算，与地面基础设施相比，太空设备维护操作的成本和复杂度可能增加10倍，在某些情况下甚至可能增加100倍。 因此，将服务器部署在轨道上的经济优势必须极其显著，才能抵消这些成本。

卢西亚还指出，埃隆·马斯克的预测过于乐观——他认为，在两到三年内，在太空部署人工智能基础设施的成本可能比在地球上更低。

与此同时，Starcloud首席执行官菲利普·约翰斯顿承认，第一代太空数据中心很可能根本不考虑在轨道上对设备进行物理维修。卫星必须能够自主运行约五年。

部分故障可通过远程方式排除。然而，物理损坏的处理器或穿孔的散热器则无法通过这种方式修复。

另一个问题是设备老化速度快。英伟达、AMD和谷歌会定期推出新一代处理器。在地球上，升级只需更换服务器，而在太空中，这可能需要发射全新的卫星。

如果太空数据中心发生爆炸或与太空垃圾相撞会怎样

地面数据中心的损毁主要给其所有者和客户带来问题。而在太空中发生的类似事故，则可能对其他公司乃至整个国家的卫星构成威胁。

据美国宇航局（NASA）数据显示，太空垃圾与其他轨道物体的平均相对碰撞速度约为3.6万公里/小时。在这种情况下，即使是微小的碎片也可能对设备造成严重损坏。

2009年2月，美国“铱星33号”（Iridium 33）与已失效的俄罗斯“宇宙-2251号”（Kosmos-2251）卫星发生碰撞。 根据欧洲航天局的数据库，此次碰撞产生了超过2000块已登记的碎片。如果某颗卫星的碎片撞击了其他卫星，进而产生新的碎片，就可能引发连锁碰撞。 这一现象被称为凯斯勒综合征。

欧洲航天局（ESA）在2026年的报告中警告称，即使完全停止新的发射，太空垃圾的数量仍可能继续增加。

据该机构评估，新的碰撞和航天器解体产生的碎片，其生成速度快于它们通过自然方式脱离轨道并进入地球大气层的速度。

单个数据中心的损毁未必会引发大规模灾难。然而，部署数十万颗额外卫星将显著增加潜在风险。

太空数据中心将如何影响Starlink、GPS和天文学

近地轨道目前已被用于提供互联网通信、气象观测、军事侦察和科学研究。 卫星数量的增加将需要更频繁地调整其轨道，消耗推进系统的资源，并加强运营商之间的协调。

通信卫星的损坏可能会导致互联网中断。 与此同时，GPS卫星位于约20 200公里的高度，因此低地球轨道数据中心的故障并不意味着全球导航系统会自动停止运行。

天文学家也反对大规模部署轨道数据中心。大型太阳能电池板会反射光线，对地面望远镜造成干扰，而冷却系统则会产生红外辐射。

美国天文学会（AAS）于11月25日就联邦通信委员会（FCC）批准SpaceX卫星部署的决定发表声明。

“我们认为，FCC在审议卫星运营商的申请时，必须将保护光学和红外天文学纳入考量，这一点至关重要，”该组织强调道。

科学家们担心，大规模部署太空数据中心可能会危及政府多年来对天文研究的投资。

因此，私营企业可能获得潜在的经济利益，而部分负面影响则将由各国政府、科研机构及其他太空市场参与者承担。

太空数据中心在完成任务后将如何处置

卫星的使用寿命是有限的。随着时间的推移，太阳能电池板会老化，电子设备会失灵，发动机资源会耗尽，处理器也会过时。

假设计算卫星的平均服役期为五年，那么为了维持SpaceX的百万级卫星编队，每年将不得不更换约20万颗卫星。

如今，许多卫星在服役期满后会被送入地球大气层，在那里燃烧殆尽。然而，大规模报废大型计算卫星可能会给大气层带来额外负担。

欧洲航天局（ESA）在其关于太空环境状况的报告中指出，发射次数、卫星数量及其重返大气层的增加，正逐渐加剧风险，甚至对地表人类构成威胁，因为航天器碎片可能坠落。

事故的法律责任、设备保险以及在其他卫星受损时对所有者的赔偿等问题仍待解决。所有这些因素也将影响太空计算的最终成本。

太空数据中心能否取代地面数据中心

未来几年内，地面与太空计算基础设施并存仍是现实性最高的方案。轨道数据中心在处理直接由太空生成的信息方面可能特别有用。 与此同时，对于大多数传统云服务和神经网络训练而言，地面设施目前仍具有显著优势。

就连谷歌公司目前也将“Project Suncatcher”定位为一项长期研究项目，而非地面数据中心的现成替代方案。

此外，科技公司仍在持续开发更节能的处理器、改进冷却系统并投资核能领域。 因此，太空数据中心将面临的竞争对手并非当今的地面基础设施，而是十年或十五年后将出现的基础设施。

关键问题已不再是人类能否将服务器送入太空，而在于能否让太空计算比地面计算更经济、更可靠、更安全。

毕竟，如果为了节省电力而需要频繁发射火箭、 更换整颗卫星以及应对太空垃圾，那么将数据中心迁移到地球之外，可能不仅无法解决科技行业现有的问题，反而会制造出新的问题——而且是全球性的问题。

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