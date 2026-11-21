考古学家在危地马拉北部的埃尔·米拉多尔古城发现了约40件完整的玛雅文明神像及神像头部残片。 这些文物由灰泥和石膏制成，可追溯至玛雅历史古典时期的末期——公元600至900年。

据研究员道格拉斯·毛里西奥介绍，在发现的文物中，约有40件完整的作品及碎片，均描绘了玛雅神祇。

目前，大部分出土文物正在进行修复。其中三尊雕塑已在危地马拉首都的实验室中完成了摄影记录。

此外，考古学家还在埃尔·米拉多尔以南发现了古代道路和居住区。另一位研究人员恩里克·埃尔南德斯表示，计划对该区域进行进一步研究。

科学家们希望验证这样一种假设：这座古城可能曾控制着整个周边地区。

得益于激光雷达（LiDAR）技术，研究人员成功发现了隐藏在茂密植被下的遗迹。 该技术利用激光脉冲测量距离并确定物体形状，特别是那些无法透过茂密植被看到的物体。

埃尔·米拉多尔古城位于危地马拉北部的佩滕省，坐落在靠近墨西哥边境的丛林深处。 该遗址于1930年被发现。埃尔-米拉多尔被认为是玛雅文明最早的城邦之一。

该地区的定居活动始于前古典中期——大约公元前600年至300年。 该城在后古典时期末期——公元前300年至公元250年间——达到了鼎盛时期。

埃尔-米拉多尔境内矗立着高72米的拉-丹塔金字塔，被认为是世界上最大的金字塔之一。

自2015年以来，科学家们利用飞行器和无人机对该地区进行了勘测。得益于这些工作，研究人员成功发现了数百处古代居住遗址以及一个错综复杂的道路网络，其格局酷似现代高速公路。

据专家估算，埃尔-米拉多尔的人口可能曾达到约20万人。

GEO对此进行了报道。

与此同时，在阿富汗喀布尔，对保存着该国两千余年历史见证的古巴拉希萨尔堡垒的大规模修复工作仍在进行中。 在该遗址的考古发掘中，发现了佛教寺院遗迹、大莫卧儿王朝的宫殿遗址、古代钱币、陶瓷及其他珍贵文物。

此前，在亚美尼亚“梅茨阿莫尔”历史考古保护区博物馆附近进行的考古发掘中，研究人员发现了一枚罗马皇帝屋大维·奥古斯都的硬币。 其他出土文物还包括金耳环、青铜匕首以及若干其他古代文物。

在波尔塔瓦州格林斯基定居点的研究过程中，考古学家发现了属于10至15世纪的新文物。

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