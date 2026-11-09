В Афганістані археологи знайшли буддійський монастир і палац Великих Моголів

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В афганському Кабулі триває масштабна реставрація стародавньої фортеці Бала-Хіссар, яка зберігає свідчення понад двох тисячоліть історії країни. Під час археологічних розкопок на її території виявили залишки буддійського монастиря, палацу династії Великих Моголів, стародавні монети, кераміку та інші цінні артефакти.

Бала-Хіссар розташована над південною частиною Старого міста Кабула. Протягом століть фортеця пережила численні вторгнення, повстання та військові конфлікти, які залишили помітний слід на її архітектурі та призвели до руйнування значної частини комплексу.

Нині Фонд культури Ага-Хана (AKTC) реалізує масштабний багаторічний проєкт із відновлення історичної пам’ятки. У перспективі територію планують перетворити на громадський археологічний парк із ландшафтними садами, ресторанами та музеєм.

Попри десятиліття занедбаності та воєн, археологічні дослідження поступово відкривають нові сторінки минулого цієї стратегічної фортеці.

Під час розкопок фахівці виявили численні артефакти, які свідчать про існування на цьому місці стародавніх поселень, релігійних споруд і палацових комплексів.

«Ми ніколи не думали, що знайдемо стільки. Це наче підводний човен, що виринає з океану», — розповів археолог Бабак Рафіє-Алаві, перебуваючи на одному з місць розкопок у Бала-Хіссарі. У цей час робітники ретельно досліджували ґрунт за допомогою спеціальних інструментів.

У п’яти окремих розкопаних траншеях знайшли стародавні монети, уламки буддійських статуй, глазуровану ісламську кераміку, масляні лампи та численні керамічні вироби. Також дослідники виявили залишки палаців, монастирів і житлових будівель.

Особливим відкриттям стали рештки палацу часів династії Великих Моголів. Науковці знайшли там фрагменти фресок, споруду, схожу на трон, а також вирізаний у скелі на вершині пагорба басейн у формі зірки.

«У деяких місцях ми чогось очікували. Але не цього», — зазначив Бабак Рафіє-Алаві, коментуючи несподівані знахідки.

Назва Бала-Хіссар перекладається як «Висока фортеця». Її розташування на схилах гірського хребта Кух-е-Шер-Дарваза мало важливе стратегічне значення: споруда височіла над Старим містом Кабула та дозволяла контролювати підступи до столиці.

Крім оборонної функції, фортеця була важливим релігійним і політичним центром. Вона розташовувалася на одному з ключових торговельних шляхів, який з’єднував Індійський субконтинент із Центральною Азією та іншими регіонами.

«Це було частиною нитки перлин таких культурних і людських поселень», — сказав керівник проєкту «Культурні служби Ага-Хана» Мустафа Нурі.

У різні історичні періоди Бала-Хіссар виконувала функції фортеці, палацового комплексу, арсеналу, адміністративного центру, в’язниці та військового гарнізону.

«Бала-Хіссар уособлює кожен етап історії Афганістану аж до періоду американської присутності та періоду після неї», — наголосив Нурі.

Водночас від колишніх королівських палаців і буддійських монастирів нині залишилися переважно археологічні сліди.

The Independent зазначає, що Бала-Хіссар протягом століть зберігала значення стратегічного оборонного об’єкта. Її використовували ще з I століття до нашої ери, а згодом — за часів імперії Великих Моголів, під час англо-афганських воєн, радянського вторгнення, громадянської війни та військової операції коаліції на чолі зі США. Частина нижньої території комплексу досі перебуває у використанні афганських військових.

Протягом своєї історії Бала-Хіссар неодноразово зазнавала руйнувань і відбудовувалася. Одного з найсерйозніших ударів фортеця зазнала під час британської військової кампанії. Британські війська зруйнували значну частину комплексу, намагаючись помститися за вбивство свого посла сера Луїса Кавагнарі та членів його свити всередині фортеці.

Наслідки численних конфліктів помітні на території пам’ятки й сьогодні. Частини оборонних стін обвалилися, а на схилі до найвищої точки фортеці стоїть іржавий корпус радянського танка. Інша знищена радянська військова техніка лежить біля підніжжя пагорба.

Поруч збереглися ряди великокаліберного озброєння, яке залишилося після виведення американських військ у 2021 році та тепер належить афганським збройним силам.

За словами Бабака Рафіє-Алаві, у 2008 році американські військові зрівняли із землею частину території всередині фортеці, знищивши значну кількість археологічних шарів.

Тепер одним із головних завдань реставраційного проєкту є не лише збереження споруд, а й перетворення комплексу на відкритий археологічний простір для відвідувачів.

Мустафа Нурі наголосив, що проєкт передбачає також навчання афганських студентів-археологів і розрахований на тривалу перспективу.

«Великі масштаби об’єкта та амбіції проєкту, що включає навчальну програму для афганських студентів-археологів, є довгостроковим зобов’язанням… на десятиліття вперед, оскільки це не лише роботи з консервації, а й досить багатий археологічний об’єкт», — пояснив він.

Чинний уряд Афганістану, сформований рухом «Талібан», заявляє про намір захищати національні історичні пам’ятки.

Речник Міністерства інформації та культури Хубайб Гуфран наголосив на важливості збереження археологічних об’єктів як джерел знань про минулі цивілізації.

«Ми усвідомлюємо важливість збереження стародавніх пам’яток країни. Ми розглядаємо ці залишки минулих цивілізацій як цінні джерела знань та уроків. Ми повністю цінуємо їхнє значення», — заявив він.

Реставрація Бала-Хіссара має не лише повернути частині фортеці історичний вигляд, а й зберегти унікальні археологічні свідчення різних епох для майбутніх поколінь.

Про це пише The Independent.

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