在阿富汗喀布尔，对保存着该国两千多年历史见证的古堡巴拉希萨尔的大规模修复工作仍在进行中。 在该遗址的考古发掘过程中，发现了佛教寺院的遗迹、大莫卧儿王朝的宫殿遗址，以及古代钱币、陶瓷和其他珍贵文物。

巴拉希萨尔堡坐落于喀布尔老城南部的高处。 几个世纪以来，这座堡垒历经了无数次入侵、起义和军事冲突，这些事件在其建筑上留下了显著的痕迹，并导致该建筑群的很大一部分遭到破坏。

目前，阿迦汗文化基金会（AKTC）正在实施一项大规模、长期的历史遗迹修复项目。未来计划将该区域改造为一座公共考古公园，内设景观花园、餐厅和博物馆。

尽管历经数十年的荒废与战乱，考古研究正逐步揭开这座战略要塞历史的新篇章。

在发掘过程中，专家们发现了大量文物，这些文物证明此地曾存在古代聚落、宗教建筑和宫殿群。

“我们从未想过会发现这么多。这就像一艘从海洋中浮出水面的潜艇，”考古学家巴巴克·拉菲耶-阿拉维在巴拉-希萨尔的一个发掘现场说道。 此时，工人们正借助专用工具对土壤进行仔细勘探。

在五条独立的挖掘沟中，发现了古钱币、佛教雕像碎片、釉面伊斯兰陶瓷、油灯以及大量陶瓷器。 此外，研究人员还发现了宫殿、寺院和民居的遗迹。

其中，大莫卧儿王朝时期宫殿的遗迹尤为引人注目。科学家们在那里发现了壁画碎片、一座类似王座的建筑，以及在山顶岩壁上凿出的星形水池。

“在某些地方，我们原本有所期待。但没想到会是这样，”巴巴克·拉菲耶-阿拉维在评论这些意外发现时说道。

“巴拉-希萨尔”这一名称意为“高耸的堡垒”。 它位于库赫-埃-谢尔-达尔瓦扎山脉的山坡上，具有重要的战略意义：这座建筑高耸于喀布尔老城之上，能够控制通往首都的要道。

除了防御功能外，这座堡垒还是一个重要的宗教和政治中心。它位于一条关键贸易路线之上，该路线将印度次大陆与中亚及其他地区连接起来。

“这是由这些文化和人类聚落串联而成的‘珍珠链’的一部分，”阿迦汗文化服务项目负责人穆斯塔法·努里说道。

在不同的历史时期，巴拉希萨尔曾先后作为堡垒、宫殿群、军械库、行政中心、监狱和军事驻地发挥作用。

“巴拉希萨尔体现了阿富汗历史的每个阶段，一直延续到美国驻军时期及其后的时期，”努里强调道。

与此同时，昔日的皇家宫殿和佛教寺院如今大多仅存考古遗迹。

《独立报》指出，巴拉希萨尔几个世纪以来一直作为重要的战略防御要塞发挥着作用。 它自公元前1世纪起便被使用，此后在莫卧儿帝国时期、英阿战争期间、苏联入侵时期、内战时期以及以美国为首的联军军事行动期间均发挥了作用。 该建筑群下层区域的一部分至今仍被阿富汗军队使用。

在漫长的历史中，巴拉希萨尔多次遭受破坏并得以重建。该堡垒在英国军事行动期间遭受了最严重的打击之一。 英国军队摧毁了该建筑群的很大一部分，试图以此报复其大使路易斯·卡瓦加纳里爵士及其随行人员在城堡内遇害一事。

时至今日，这处遗址上仍能看到多次冲突留下的痕迹。部分防御墙已坍塌，而在通往要塞最高点的山坡上，矗立着一辆锈迹斑斑的苏联坦克车体。 其他被摧毁的苏联军用装备则散落在山脚下。

附近还保留着一排排大口径武器，这些是2021年美军撤离后留下的，现归阿富汗武装部队所有。

据巴巴克·拉菲耶-阿拉维介绍，2008年，美军将堡垒内部的部分区域夷为平地，摧毁了大量考古层。

如今，修复项目的主要任务之一不仅是保护建筑，还将该建筑群改造为向游客开放的考古空间。

穆斯塔法·努里强调，该项目还包括对阿富汗考古专业学生的培训，并着眼于长远发展。

“该遗址规模宏大，项目目标远大——其中包括针对阿富汗考古专业学生的培训计划——这是一项长期承诺…… 将持续数十年，因为这不仅涉及文物保护工作，更是一处考古价值极为丰富的遗址，”他解释道。

由“塔利班”运动组建的阿富汗现政府表示，将致力于保护国家历史遗迹。

信息与文化部发言人胡拜布·古弗兰强调了保护考古遗址作为了解过去文明知识来源的重要性。

“我们深知保护本国古代遗迹的重要性。我们将这些过去文明的遗迹视为宝贵的知识来源和经验教训。我们充分珍视它们的意义，”他表示。

巴拉-希萨尔的修复工作不仅旨在恢复堡垒部分区域的历史风貌，还将为子孙后代保存不同时代的独特考古遗迹。

《独立报》对此进行了报道。

此前，在亚美尼亚“梅察莫尔”历史考古保护区博物馆附近进行的考古发掘中，研究人员发现了一枚罗马皇帝屋大维·奥古斯都的硬币。 其他出土文物还包括金耳环、青铜匕首以及若干其他古代文物。

在波尔塔瓦州格林斯基定居点的研究过程中，考古学家发现了属于10至15世纪的新文物。

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