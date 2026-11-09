W Afganistanie archeolodzy odkryli klasztor buddyjski oraz pałac Wielkich Mogołów

W afgańskim Kabulu trwają zakrojone na szeroką skalę prace konserwatorskie starożytnej twierdzy Bala-Hissar, która przechowuje ślady ponad dwóch tysiącleci historii kraju. Podczas wykopalisk archeologicznych na jej terenie odkryto pozostałości klasztoru buddyjskiego, pałacu dynastii Wielkich Mogołów, starożytne monety, ceramikę oraz inne cenne artefakty.

Bala-Hissar położona jest nad południową częścią Starego Miasta w Kabulu. Przez wieki twierdza przetrwała liczne najazdy, powstania i konflikty zbrojne, które pozostawiły wyraźny ślad w jej architekturze i doprowadziły do zniszczenia znacznej części kompleksu.

Obecnie Fundacja Kultury Aga-Chana (AKTC) realizuje zakrojony na szeroką skalę, wieloletni projekt odbudowy tego zabytku. W przyszłości planuje się przekształcenie tego terenu w publiczny park archeologiczny z ogrodami krajobrazowymi, restauracjami i muzeum.

Pomimo dziesięcioleci zaniedbań i wojen badania archeologiczne stopniowo odkrywają nowe karty przeszłości tej strategicznej fortecy.

Podczas wykopalisk specjaliści odkryli liczne artefakty, które świadczą o istnieniu w tym miejscu starożytnych osad, budowli sakralnych i kompleksów pałacowych.

„Nigdy nie sądziliśmy, że znajdziemy aż tyle. To jakby łódź podwodna wynurzająca się z oceanu” – powiedział archeolog Babak Rafie-Alavi, przebywając w jednym z miejsc wykopalisk w Bala-Hissar. W tym czasie pracownicy dokładnie badali grunt za pomocą specjalnych narzędzi.

W pięciu oddzielnych wykopach znaleziono starożytne monety, fragmenty posągów buddyjskich, szkliwioną ceramikę islamską, lampy olejne oraz liczne wyroby ceramiczne. Badacze odkryli również pozostałości pałaców, klasztorów i budynków mieszkalnych.

Szczególnym odkryciem były pozostałości pałacu z czasów dynastii Wielkich Mogołów. Naukowcy znaleźli tam fragmenty fresków, konstrukcję przypominającą tron, a także wykuty w skale na szczycie wzgórza basen w kształcie gwiazdy.

„W niektórych miejscach spodziewaliśmy się czegoś. Ale nie tego” – zauważył Babak Rafie-Alavi, komentując nieoczekiwane znaleziska.

Nazwa Bala-Hissar oznacza „Wysoka forteca”. Jej położenie na zboczach pasma górskiego Kuh-e-Sher-Darwaza miało duże znaczenie strategiczne: budowla górowała nad Starym Miastem w Kabulu i pozwalała kontrolować podejścia do stolicy.

Oprócz funkcji obronnej twierdza była ważnym ośrodkiem religijnym i politycznym. Znajdowała się na jednym z kluczowych szlaków handlowych, łączących subkontynent indyjski z Azją Środkową i innymi regionami.

„Była to część łańcucha takich kulturowych i ludzkich osad” – powiedział kierownik projektu „Służby Kultury Aga Khana” Mustafa Nuri.

W różnych okresach historycznych Bala-Hissar pełnił funkcje twierdzy, kompleksu pałacowego, arsenału, centrum administracyjnego, więzienia oraz garnizonu wojskowego.

„Bala-Hissar uosabia każdy etap historii Afganistanu, aż po okres obecności amerykańskiej i okres po niej” – podkreślił Nuri.

Jednocześnie z dawnych pałaców królewskich i klasztorów buddyjskich pozostały obecnie głównie ślady archeologiczne.

The Independent zauważa, że Bala-Hissar przez wieki zachowywała znaczenie strategicznego obiektu obronnego. Była wykorzystywana już od I wieku p.n.e., a później – w czasach imperium Wielkich Mogołów, podczas wojen angielsko-afgańskich, inwazji radzieckiej, wojny domowej oraz operacji wojskowej koalicji pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Część dolnego obszaru kompleksu jest nadal wykorzystywana przez afgańskie siły zbrojne.

W ciągu swojej historii Bala-Hissar wielokrotnie ulegała zniszczeniom i była odbudowywana. Jednego z najpoważniejszych ciosów twierdza otrzymała podczas brytyjskiej kampanii wojskowej. Wojska brytyjskie zniszczyły znaczną część kompleksu, próbując zemścić się za zabójstwo swojego ambasadora, sir Louisa Cavagnari, oraz członków jego świty, do którego doszło wewnątrz twierdzy.

Skutki licznych konfliktów są widoczne na terenie zabytku do dziś. Fragmenty murów obronnych zawaliły się, a na zboczu prowadzącym do najwyższego punktu twierdzy stoi zardzewiały kadłub radzieckiego czołgu. Inna zniszczona radziecka technika wojskowa leży u podnóża wzgórza.

W pobliżu zachowały się rzędy broni dużego kalibru, która pozostała po wycofaniu wojsk amerykańskich w 2021 roku i obecnie należy do afgańskich sił zbrojnych.

Według Babaka Rafie-Alaviego w 2008 roku amerykańskie siły zbrojne zrównały z ziemią część terenu wewnątrz twierdzy, niszcząc znaczną liczbę warstw archeologicznych.

Obecnie jednym z głównych zadań projektu renowacyjnego jest nie tylko zachowanie budowli, ale także przekształcenie kompleksu w otwartą przestrzeń archeologiczną dla zwiedzających.

Mustafa Nuri podkreślił, że projekt przewiduje również szkolenie afgańskich studentów archeologii i ma charakter długoterminowy.

„Ogromna skala obiektu i ambicje projektu, obejmującego program szkoleniowy dla afgańskich studentów archeologii, stanowią długoterminowe zobowiązanie… na kolejne dziesięciolecia, ponieważ nie chodzi tu wyłącznie o prace konserwatorskie, ale także o dość bogaty obiekt archeologiczny” – wyjaśnił.

Obecny rząd Afganistanu, utworzony przez ruch „Taliban”, deklaruje zamiar ochrony narodowych zabytków historycznych.

Rzecznik Ministerstwa Informacji i Kultury Hubajb Gufran podkreślił znaczenie ochrony stanowisk archeologicznych jako źródeł wiedzy o minionych cywilizacjach.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zachowanie starożytnych zabytków naszego kraju. Postrzegamy te pozostałości minionych cywilizacji jako cenne źródła wiedzy i lekcji. W pełni doceniamy ich znaczenie” – oświadczył.

Renowacja Bala-Hissara ma nie tylko przywrócić części twierdzy jej historyczny wygląd, ale także zachować unikalne ślady archeologiczne z różnych epok dla przyszłych pokoleń.

O tym pisze The Independent.

Wcześniej podczas wykopalisk archeologicznych w pobliżu rezerwatu historyczno-archeologicznego „Metsamor” w Armenii naukowcy odkryli monetę rzymskiego cesarza Oktawiana Augusta. Wśród innych znalezisk znalazły się złote kolczyki, brązowy sztylet oraz kilka innych starożytnych artefaktów.

Podczas badań osady Hlynsk w obwodzie poltawskim archeolodzy odkryli nowe znaleziska pochodzące z X–XV wieku.

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