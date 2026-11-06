Południowokoreański startup wstrzymał testy systemu sztucznej inteligencji „Barbara” na Ukrainie z powodu rozbieżności

Południowokoreańska firma Newtype Industries ogłosiła zakończenie testów swojego systemu sztucznej inteligencji „Barbara” na Ukrainie. Kierownictwo startupu twierdzi, że strona ukraińska zerwała współpracę po otrzymaniu odpowiedniego polecenia od najwyższego kierownictwa.

System „Barbara” był testowany we współpracy z dwoma ukraińskimi jednostkami wojskowymi. Ma on za zadanie przekształcać komunikaty głosowe żołnierzy w ustrukturyzowane dane, które mogą być wykorzystywane przez oficerów kierujących ogniem.

Ponadto sztuczna inteligencja pomaga wykrywać ewentualne błędy w współrzędnych oraz sprawdzać, czy określone cele nie znajdują się na terenach cywilnych. Jednocześnie ostateczna decyzja o użyciu broni pozostaje w gestii człowieka.

Według szefa Newtype Industries, Joe Cho, w połowie października przedstawiciel strony ukraińskiej poinformował go o poleceniu „z góry” dotyczącym wstrzymania wszelkich prac nad projektem.

Cho twierdzi, że po tym wydarzeniu firma straciła kontakt z ukraińskimi wojskowymi i lokalnymi partnerami.

Początkowo twórcy planowali zakończyć testy do końca 2026 roku. Jednak obecnie testy terenowe, zbieranie opinii żołnierzy oraz negocjacje dotyczące wdrożenia systemu zostały odwołane lub odłożone na czas nieokreślony.

Joe Cho przypuszcza, że zaprzestanie współpracy może być związane z różnicami dyplomatycznymi między Ukrainą a Koreą Południową. Chodzi o sytuację związaną z przekazaniem Seulowi dwóch północnokoreańskich jeńców wojennych.

Jednocześnie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że to właśnie konflikt dyplomatyczny stał się przyczyną wstrzymania testów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odmówiło komentarza w tej sprawie, wyjaśniając, że nie komentuje prywatnych inicjatyw.

Informuje o tym serwis The Diplomat.

Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zdementowało doniesienia o możliwym zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Koreą Południową. W resortcie wezwano do uważnej analizy rzeczywistych wypowiedzi ministra spraw zagranicznych tego kraju, Cho Hyona, oraz do nie wyciągania przedwczesnych wniosków.

Przypomnijmy, że Korea Południowa wycofa z Ukrainy kolejną część pracowników swojej ambasady.

Wcześniej ambasador Korei Południowej w Ukrainie, Pak Ki-chan, otrzymał polecenie powrotu do ojczyzny.

Ukraina jest gotowa powrócić do konstruktywnego dialogu z Koreą Południową po podjęciu przez Seul decyzji o odwołaniu swojego ambasadora z Kijowa.

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